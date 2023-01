Gál Lajos polgármester úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány évei után a szomszédban egy éve dúló háború és most, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult energiaválság árnyékában, amikor a rezsiköltségek emelkedése miatt a költségvetés megtervezése is komoly fejtörést jelent, újfent jár a köszönet Gyenesdiás munkahelyteremtő s adófizető vállalkozóinak, befektetőinek, a projektek segítőinek.

– Településünk erősödik általuk, hiszen a Covid időszaka alatt is mintegy 120 vállalkozással gyarapodtunk, és a település lélekszáma is nőtt: ma már több mint 4300-an vagyunk – emelte ki a nagyközség első embere. – Egyre több a jelentős hozzáadott értéket hozó megtelepülő cég, amelyek közül kiemelkednek nagy adófizetőink, kiváltképp a 10 évnél régebbi, jubiláns vállalkozások, amelyek viszik Gyenesdiás jó hírét, persze a nyolcász itt működő céggel, vállalkozással együtt.

Gál Lajos beszédében azt mondta: 2022-ben a nagyközség életét látványos – önerős és pályázatok útján megvalósuló – beruházások, értékes művészeti, kulturális produkciók, összetartó, sikeres, aktív közösségek és előremutató klímavédelmi intézkedések jellemezték.

A polgármester Gyenesdiás idei céljai között a működőképesség megőrzését, a rezsiköltségek csökkentését, az energiatakarékosság és –biztonság megteremtését, illetve az önkormányzati dolgozók megtartását és megbecsülését, valamint a környezet- és ökutadatosságot nevezte a legfontosabbnak, hozzátéve: kiemelt cél az utak állapotának további rendezése mellett egy méltó köztemető kialakítása is.

Az újévköszöntő fogadáson a vonyarcvashegyi ifjú zeneiskolások adtak ünnepi műsort

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében arról is szólt: „nehéz időket élünk, hiszen a Covid-járvány okozta egészségügyi, gazdasági nehézségek, valamint a közösségeinkben okozott károk után tavaly megkezdődött a szomszédunkban a háború, amelynek minden negatívumával és szörnyűségével Európának szembe kell néznie”. Ráadásul az elhibázott brüsszeli szankciók következményeként az egész kontinens – így hazánk is – egyre nehezebb helyeztbe kerül, fogalmazott a politikus, leszögezve: az építő békéről viszont Magyarországon kívül csak nagyon kevesen beszélnek, „pedig mindannyiunknak ez lenne az érdeke, hogy az elmúlt időszak fejlődése a jövőben is folytatódhasson”.

– Az elmúlt évek viszont azt bizonyítják – folytatta Nagy Bálint –, hogy a nehézségekből mindig erősebben jöttünk ki, mint ahogyan belementünk, s azt kívánom, hogy ez most is így legyen. Ehhez fontos, hogy összetartsunk. Az biztos, hogy a magyarok mindig számíthatnak a kormányra, amelynek kiemelten fontosak a vidéken élő emberek, közösségek, ennek bizonyítéka, hogy folytatni akarjuk a Magyar falu programot, a falusi csok-ot pedig a jövő év végéig meghosszabbítjuk.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumban azon dolgoznak, hogy olyan tömegközlekedési bérletrendszert vezessenek be idén tavasztól, amely megyei, illetve országos szinten is segíteni tudja az egyes embereket, a közösségeket és a gazdaságot, zárta beszédét Nagy Bálint.