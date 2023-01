ZALAEGERSZEGI HÍREK

Változás előtt a buszközlekedés Zalaegerszegen, lakossági fórumot tartottak

A költségek csökkentését, az utaslétszám megőrzését szeretné elérni a Volánbusz a helyi közlekedés jelentős átalakításával. A változásokról december 20-án és kedden, január 17-én tartottak lakossági fórumot. A két időpont között 140 észrevétel érkezett az illetékesekhez, egyebek mellett ezek is terítékre kerültek a Kölcsey gimnázium aulájában negyven érdeklődő részvételével tartott keddi egyeztetésen – olvasható a Zalai Hírlapban. A fő szempont, hogy a munkába, iskolába járók igényeinek megfeleljenek, a jelenlegi szolgáltatásnál rosszabb ne legyen. A menetrendi átállás megkönnyítésére új számozást kap majd néhány viszonylat, de a törzsjáratok jelölése megmarad. A legfontosabb a városrészek összekapcsolása a belvároson keresztül, mégpedig átszállás nélkül.

Kvízjáték a kórház múltjáról

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház közzétette a honlapján az ismeretterjesztő kvízét, annak apropóján, hogy fennállásának 175. évfordulóját ünnepli az intézmény. A kérdéseket a kórház történetéből válogatták össze – tájékoztat a zaol.hu. A 10 kérdéses kvíz kitöltése nem verseny, nem kapcsolódik hozzá nyereményjáték, egyszerűen egy érdekes teszt. A válaszok beküldése után azonnal visszajelzést kapnak a helyes megfejtésről a helytörténet iránt érdeklődők, ezáltal próbára tehetik tudásukat, illetve érdekes tényeket ismerhetnek meg többek között arról, hogy hol állt egykor a fölszintes Ispotály Zalaegerszegen, és a nővérek1892-ben az a fizetésen, a tízórain és az uzsonnán kívül kaptak-e egyéb ellátást.

Nyílt nap a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában

Január 23-án, hétfőn kora délután fél egytől nyílt napot tartanak a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában (PE ZEK), a Gasparich u. 18/a szám alatti kampuszon – írja a zaol.hu. A felsőoktatás iránt érdeklődő középiskolások az Innovációs és Tudásközpontban megismerkedhetnek az egyetem képzési portfóliójával, a duális képzés előnyeivel, a felvételi szabályok változásaival, a kollégiumi elhelyezéssel, a diákhitel feltételeivel. A tájékoztató napot interaktív játék zárja 16 órakor.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Már nem előírás, de szükséges a nyelvvizsga, a kanizsai Batthyány-gimnáziumban is készülnek

A jövő évtől hatályba lépő törvény szerint az egyetemi diplomának nem lesz feltétele a nyelvvizsga. A kanizsai Batthyány-gimnázium tanulói és tanárai viszont pontosan érzik, hogy az idegen nyelvek ismeretére igenis szükség van – írja a zaol.hu. Jó lenne, ha a diákok még a középiskola alatt legalább középfokú tudásra szert tennének, a batthyányisok szerintük hiba lenne, ha valaki a könnyítés miatt hanyagolná az idegen nyelvek elsajátítását.

Fokozott figyelemmel közlekedjünk! - Rengeteg a gyalogosgázolás Nagykanizsán

Szerdán a reggeli órákban az egyik kanizsai szupermarket előtti, kijelölt gyalogosátkelőn egy kerékpárját szabályosan toló kanizsai 17 éves fiút gázolt el egy autós. A héten utóbbi volt a harmadik eset, hogy zebrán ütnek el egy gyalogost – tájékoztat a Zalai Hírlap. Éppen szerdán az esettől nem messze a Hevesi-iskolában tartott a közlekedési szabályok betartásáról interaktív tájékoztatót általános iskolásoknak, Lovkó Balázs címzetes rendőr százados, baleset-megelőzési főelőadó. A mostani gázolásokról elmondható, hogy a reggeli órákban történtek, amikor még sötét van. Ilyenkor a látási viszonyokat nehezíti a leesett csapadék, vizes az aszfalt, mely ráadásul elnyeli a fényt, s nyilván ebben az időszakban a forgalom is jelentős.

A kanizsai futsalosok megerősítették pozíciójukat

Idegenben nyert a Nagykanizsai Futsal Club együttese, így tovább szilárdította helyét a hatodik helyen az NB II Nyugati csoportjában a kanizsai együttes. Az idei év első játéknapján 3-2-re nyertek a dél-zalaiak. Azért is volt fontos a találkozó a kanizsai futsalosok számára, mert eddigi szereplésüket tekintve a felsőházi rájátszás mind közelebb kerül hozzájuk. A folytatás hazai pályán következik, ugyanis hétfőn (19.00) a Kanizsa Arénában az UTE csapata vendégeskedik – írja a zaol.hu.

KESZTHELYI HÍREK

Bemutatják értékeiket az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatban

Együttes ülést tartott csütörtökön a veszprémi megyeházán a Zala, a Somogy és a Veszprém vármegyei közgyűlés, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ülésről dr. Pál Attila, a zalai közgyűlés elnöke számolt be a Zalai Hírlapnak. Mint írják, csaknem négy évtizede, hogy évről évre Európa kulturális fővárost jelöl ki a tagállamokból pályázó városok és régiók közül, felhívva ezzel a figyelmet közös gyökerű európai örökségünk sokszínűségére, egyúttal hangsúlyozva ennek kiemelt fontosságát és emlékeztetve mindannyiunkat arra, hogy európai identitásunk egymás kultúrájának megismerésén és elfogadásán és tiszteletben tartásán alapul.

A programsorozat keretében idén Veszprém Megyei Jogú Város vezetésével a Bakony-Balaton régió mutatkozhat be, ismertetheti meg magát és kap lehetőséget arra, hogy gazdag kulturális hagyományait és közösségeit megerősítse és továbbfejlessze.

Könyvtár a hévízi városházán – Köteteket telefonon vagy ímélben kérhetnek az olvasók

Ideiglenesen a hévízi városháza aulájában kapott helyet a városi könyvtár – olvasható a Zalai Hírlapban. Ezt a lépést az energiatakarékosság indokolta. A megnövekedett gáz- és villamosenergia költségek miatt az önkormányzat több takarékossági intézkedést hozott az elmúlt hónapokban. Döntöttek a képviselők a könyvtár elköltözéséről is, így a Rózsakert épületének felső szintjét teljesen lezárta a helyhatóság. Papp Gábor, Hévíz polgármestere elmondta: a bibliotéka könyvállománya természetesen nem fért el a városháza földszintjén, ezért a kölcsönzés jórészt most is úgy működik, mint a Covid-járvány idején. Az igényelt köteteket Szabados Rudolf, a könyvtár vezetője a hivatalba viszi, ahol az olvasók átvehetik azokat. Ugyanakkor a folyóiratrészleg a megszokott formában működik, és a tervek szerint a szakkörök, foglalkozások is beindulnak az új helyszínen.

Új tagokat várnak a Keszthelyi Fafaragó Körbe – Ők készítették a Nemzet Betleheme haranglábát

Tárt karokkal várja az új, lelkes jelentkezőket a Keszthelyi Fafaragó Kör – olvasható a szakkörvezető, Bereczky Csaba fafaragó Népi Iparművész, a Népművészet Mestere közösségi oldalán. A szakkör nagy múltra tekint vissza, 45 évesek. Az elmúlt évtized munkáiból még tavaly novemberben a Fejér György Városi Könyvtárban állítottak össze válogatást, akkor 12 alkotó remekeit láthatta a közönség. A fafaragók rendszeresen találkoznak a Népművészeti Alkotóházban, a szakköröket hétfőnként 16 órától tartják.