Támogatás az energiaszámlákra a 10 ezer fő alatti településeknek is

A 10 ezernél kisebb lakosságszámú települések energiaköltségeinek növekedését is kompenzálja a kormányzat – tájékoztatta a Zalai Hírlapot Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. A politikus parlamenti, miniszterelnökségi és belügyminisztériumi egyeztetéseken vett részt szerdán, s ezekkel összefüggésben a zalai települések számára is kedvező hírekről számolt be. Mint mondta, a Pénzügyminisztérium novemberben végzett felmérést az önkormányzatok körében az energiaköltségeik emelkedéséről a bölcsődei és óvodai ellátás, a közétkeztetés és a közvilágítás területén. December 23-án a miniszterelnök aláírta a támogatói listát, így e célra a meglévő finanszírozáson felül plusztámogatáshoz jutnak az érintett települések.

Zalában is nőtt a betegek száma

Az idei év 2. hetében Zala vármegyében is nőtt az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva, de az országos átlagot nem éri el, tette közzé csütörtökön a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Komárom-Esztergom (442) és Békés (421) vármegyében volt a legmagasabb, Bács-Kiskun (85) és Fejér (98) vármegyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket tizenegy vármegye területen diagnosztizáltak, Zalában nem.

Február 10-ig lehet jelentkezni az MMA felhívására

Ismét lehet jelentkezni a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) nem akadémikus köztestületi tagságára. Bereczky Csaba keszthelyi fafaragó, a Népművészet Mestere 2019 óta az intézmény Népművészeti Tagozatának levelező tagja, 2016-ban kültagként nyert felvételt a köztestületbe. Ahogy szerkesztőségünknek elmondta, örül annak, hogy a különféle művészeti ágak közül egyre több népművész kéri felvételét. A tagság előnyeit felsorolva hozzátette, a tagok sokkal könnyebben rálátnak a szakmájukhoz kapcsolódó eseményekre, rendezvényekre, pályázatokra, képzésekre. Örvendetes az is, hogy a főváros mellett életre hívják a vidéki munkacsoportokat. Az első ilyen december 15-én alakult Győrben.

Kilencvenéves lakót köszöntöttek Iharosberényben

A somogyi településen az idősek napjához kötődően köszöntötte fel az önkormányzat díszoklevéllel a falu legidősebb lakóját, a 90 éves Tuboly Jánost – olvasható a Zalai Hírlapban. A somogyudvarhelyi születésű férfi nehéz gyermekkorát követően az építőiparban dolgozott, majd megnősült és két lánya született. A felesége tíz évvel ezelőtti halála óta egyedül él, nehezen mozog, ezért hozzátartozói segítik. Öt unokája és tizenegy dédunokája van. Képünkön a lányaival és az alpolgármesterrel, balról: Lendinczky Miklósné alpolgármester, Bencsik Mihályné Mária és Paukovicsné Tuboly Ildikó.

Megszámolják az erdei fülesbaglyokat

Január 20-23. között tartják az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felmérését. A számlálást a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a lakosság bevonásával évenként megismétli, s abban bárki részt vehet – tájékoztat a zaol.hu. Az Európában fészkelő tizenhárom bagolyfajból tizenkettő Magyarországon is előfordult már, egyedül szakállas baglyot nem jelentettek. Tíz faj költ, kettő pedig – az erdei fülesbagoly és alkalmanként a réti fülesbagoly – csapatosan telel lakott területek fáin.

A vasboldogasszonyi Sárvíz-mente Parti Arc színjátszó csoport képviseli Zalát a Nemzeti Színházban

Vasboldogasszony színjátszó köre, - benne lakhegyiekkel, gősfaiakkal, egerváriakkal - három hónapja próbál a Pajtaszínház program keretében, hogy január 28-án bemutatkozzon a Nemzeti Színházban a Fonal-kód című színdarabbal, melyet Mihály Péter, a Hevesi Sándor Színház színművésze rendez – olvasható a Zalai Hírlapban. A Sárvíz-mente Parti Arc elnevezésű 10 tagú csoport adja elő a Grimm fivérek „A három fonóasszony” művének átdolgozását. Mihály Péter Fonal-kód címmel készített verses komédiát, ami rímes, népzenei betétekkel fűszerezett formában dolgozza fel az ismert történetet. A házi bemutatót január 22-én, vasárnap öt órakor tartják a hazai faluházban, amely külső megjelenésében az elmúlt évben újult meg.

Rajtra kész a mezőny, a jövő héttől minden csapatra öt meccs vár

Nem marad el, sőt a jövő hét végén már kezdődik is az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság által kiírt Téli Műfüves Bajnokság, amelyre 22 csapat nevezett és valamennyi találkozót Zalaegerszegen rendezik meg – tájékoztatta a zaol.hu hírportált Zámodics Krisztián, a ZMI versenyszervezési előadója. Három csoportot, illetve három osztályt alakítottak ki, a mérkőzéseknek pedig Zalaegerszeg ad otthont a Városi Sportcentrumban, valamint a ZTE-stadion mögötti műfüves pályán.