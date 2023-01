Már nem kell magunknál tartani a jogsit és a forgalmit vezetés közben

Ez év elejétől nem jogsértés, amennyiben a jármű sofőrje nem tartja magánál a jogosítványát, valamint a jármű forgalmi engedélyét – olvasható a Zalai Hírlapban. Ebből következően ezek az esetek már nem szankcionálhatók. A magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt vezetés közben nem szükséges magunknál tartani akkor, ha a sofőr az engedély-nyilvántartásba bejegyzetten érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik. De a személyazonosság igazolása alól ez a módosítás sem ad felmentést, így ha jogosítvány nincs is nálunk, személyi igazolványra vagy útlevélre továbbra is szükség lesz.

Az új évet köszöntötték Teskándon

Az esztendő első hétvégéjén köszöntőt tartottak a teskándi fittparkban, ahol a résztvevőket tea, forralt bor, sült szalonna is várta – írja a zaol.hu. A vasárnap délutáni programon köszöntőjében Sipos László polgármester kitért rá, hogy a település örvendetesen gyarapodik, hiszen 12 újszülött érkezéséről számolhattak be az őszi, szeptember elején megtartott falunapon. E programmal egyébként hagyományt kívántak teremteni, ezzel is erősítve a szülőföld szeretetét, tiszteletét, tette hozzá. Konkrét terveik vannak a fejlesztések terén, mellyel szeretnék még élhetőbbé tenni a települést. A polgármester újévi köszöntője után adták át az adventi naptárban számokkal résztvevőket, valamint a számvadászokat illető jutalmakat.

Új elnök a muravidéki magyarságnál

A domonkosfai Orbán Dusánt választotta meg új elnökének a szlovéniai magyar közösség – tájékoztat a Zalai Hírlap. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség eddigi vezetője, Horváth Ferenc 12 év, azaz három egymást követő mandátum után távozott hivatalából. A szlovéniai magyar nemzetiségi csúcsszervezet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség eddig 21 tagú testületébe a községi magyar nemzetiségi önkormányzatok ezúttal csak 19 főt delegáltak, a testület tagjai közé éppen a korábbi elnököt, Horváth Ferencet, valamint az egyik alelnököt, Bacsi Zsuzsannát nem választották be. Az MMÖNK elnökének megválasztására ilyen körülmények között került sor hétfőn.

Szombaton újra Öreghegyi forraltbortúra lesz Söjtörön

A söjtöri önkormányzat szombaton, január 14-én újra megrendezi hagyományos évnyitó programját, az Öreghegyi forraltbortúrát – írja a zaol.hu. Az immár ötödik hasonló program a település honlapján olvasható felhívás szerint 10 órakor kezdődik majd, s a résztvevőket 9.30-ra várják az Öreghegyi vendégházhoz. A túra távja 5 kilométer lesz, s a menet öt állomást érint, ezeken vendégszerető házigazdák várják a résztvevőket – a forraltbor mellett egyéb finomságokkal is.

Monitoringprogram a ragadozómadarak számbavételére

Huszadik alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencében telelő ragadozómadár-állomány megfigyelésére irányuló monitoringprogramját a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Az idei sasszinkron akciót e hét végén, péntektől vasárnapig tartják. Minderről Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre számolt be a Zalai Hírlapnak, aki kezdetektől tevékeny résztvevője a programnak. Mint mondotta: az akció azért fontos, mert az éves adatok összehasonlításával egyre megbízhatóbb képet kapnak a telente Kárpát-medencében tartózkodó ragadozómadarak, kiemelten a sasok számának alakulásáról.

Hamis tűzifaárusok a piacon - figyelmeztet a NÉBIH

Számos jelzés érkezett a Nébih-hez az elmúlt napokban, hogy a tuzifanagyker.hu oldalon hatósági áron hirdetett termékek végül nem jutnak el a vásárlókhoz. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy ne rendeljenek a fenti oldalról tűzifát, illetve semmiképp se utaljanak előre az 10300002-13367208-00014900 MKB Banknál vezetett számlaszámra – tájékoztat a zaol.hu. A Nébih-nél tett bejelentések szerint a vásárlók a megrendelést követően részletes visszaigazolást, tételes számlának tűnő kimutatást, valamint egy (két hónapja bejegyzett céghez tartozó) számlaszámot kaptak. Az utalást követően azonban a terméket már egyikük sem vehette át.

Nagyszerűen kezdték az évet a ZVE vívói

Az új esztendőben gyorsan visszatértek a pástok mellé a vívók, hiszen folytatták a december közepén abbamaradt versenyszezont. A háromnapos Fülöp Mihály országos körverseny harmadik állomása Hódmezővásárhelyen zajlott gyermek, újonc és serdülő korosztályban – írja a Zalai Hírlap. A nyitónapon a gyermek korosztályúak léptek pástra, és az egerszegi vívók úgy a fiú, mint a női mezőnyben is bronzérmekkel gazdagodtak. A fiúk között a dobogó harmadik fokára állhatott két ZVE-versenyző is, Bóbics Ádám és Gróf Domonkos, a leány tőrözőknél pedig Bagosi Borka szerzett bronzérmet. Bagosi Borka az újoncok között is bejutott a legjobb nyolc közé és 8. helyezésével pontszerző lett. Világhy Szilárd az értékes 8. helyen érmesként végzett, míg Simon Borbála megszerezte idei első aranyérmét. Antal Katalin szintén eredményesen vívott, ő a 8. helyen fejezte be a napot.