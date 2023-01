Miért próbáld ki?

Az edzés karbantartja az izmainkat, szívünket és érrendszerünket. Pozitív hatása van hangulatunkra is, mellyel fontos, ha foglalkozunk a szomorú, hideg, szürke időben. Még jobb hatása lehet, ha barátainkkal, családtagjainkkal, társasággal mozdulunk ki a szabadba, hiszen sokkal jobb kedvel vágunk bele.

Réteges öltözet

Csalóka lehet az időjárás, hiszen ha egy kicsit mozgunk, testünk egyből felhevül, viszont az idő ugyanolyan hideg. Ahogy nagyanyáink is mondták "ilyenkor a legkönnyebb megfázni". Érdemes rétegesen öltözni, hogy tudjunk mozgás közben levenni ruhadarabot, mikor megállunk, akkor pedig felvenni valamit, hogy ne fázzunk meg. Érdemes még arra is figyelni, hogy olyan ruhákat vegyünk fel, melyben kényelmesen tudunk mozogni, nem akadályoz a sportolásban.

Kellő mennyiségű folyadék

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre nem csak nyáron kell odafigyelnünk, ugyanis télen testünk ugyanúgy veszít nedvességtartalmából. Bármennyire is kecsegtető a hidegben, nem a forraltborra és a puncsra gondolunk. Válasszunk inkább vizet vagy kimondottan sportoláshoz ajánlott italokat. Ilyenkor nincs szükségünk annyi folyadékra, mint nyáron, de érdemes többször szünetet tartani és kortyolni néhányat italunkból.

Fontos a vitaminpótlás

Nyáron sok vitaminhoz jut szervezetünk. A napfényből D vitamint szívunk be, gyümölcsökből és zöldségekből rengeteg fajta vitamin kerül szervezetünkbe. Télen sem szabad megfeledkeznünk erről, hiába sokkal nehezebb hozzájutni. Érdemes ilyenkor is kimozdulni a napsütésbe, a boltokban keresni a zöldségeket, gyümölcsöket, illetve különböző étrendkiegészítőkkel, vitamintablettákkal is segíthetjük szervezetünknek feltöltődni.

Milyen sportot válasszunk?

Az éghajlat kezd kicsit megváltozni, a tavaink nem fagynak be, kellő hó nem esik a szánkózáshoz, síeléshez, de nem szabad hogy ez kedvünket szegje. Több helyen találhatunk mesterséges (akár szabadtéri, akár fedett) jégkorcsolyapályát, futhatunk, kerékpározhatunk, túrázhatunk, kirándulhatunk.

Tehát, ha kedvet kaptunk a téli sportolásra, akkor öltözzünk fel jól, vegyünk magunkhoz egy flakon vizet és irány a szabad! Balesetmentes sportolást és jó időtöltést mindenkinek!