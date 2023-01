Röviden így lehet összefoglalni annak a tájékoztatónak a lényegét, amit a városi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, Soós Szabolcs alezredes hétfőn tartott a belváros forgalmas pontján, a Kossuth és Petőfi utca kereszteződésénél.

Ennek apropója, hogy megszaporodtak a gyalogosgázolások. Legutóbb a megyeszékhelyen, a Belső Elkerülő és a Vágóhíd utca kereszteződésénél történt ilyen baleset ott, ahol a zebrán átkelő gyalogosra még a felvillanó LED-fénysor is figyelmeztet. Ez sem akadályozta meg a gázolást. Az autós felelőssége vitathatatlan, hiszen a KRESZ kimondja: kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik. Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a járművel csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a vezető az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

Ez azonban nem mentesíti a gyalogosokat a körültekintő viselkedéstől.

– Csak akkor lépjenek le az úttestre, ha meggyőződtek róla, hogy biztonságosan át tudnak kelni, a közeledő jármű meg fog állni – magyarázta Soós Szabolcs. – Ez a belvárosi kereszteződés jó példa arra, hogy a járművezetőnek több irányban kell figyelnie, autókra, kerékpárosokra, gyalogosokra, és már az apró figyelmetlenség is okozhat bajt. Itt is történt már gyalogosgázolás, aminél megállapítható volt, hogy a zebrára ugyan féktávolságon kívül léptek le a gyalogosok az elsőbbségük tudatában, ám az autós pillanatnyi figyelmetlensége miatt bekövetkezett a baleset. Tehát a biztonságukért a gyalogosok tehetnek a legtöbbet. Az átkelőhöz érve nézzenek körül, ne a telefonba merüljenek, igyekezzenek felvenni a szemkontaktust a jármű vezetőjével – szólt a tanács.

Hazánkban évente közel kétezer gyalogosgázolás történik, ennek negyven százaléka kijelölt átkelőhelyen következik be, tavaly a gyalogos hibájára volt visszavezethető 671 baleset.