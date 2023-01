A testület módosította az önkormányzat 2022. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt 1 milliárd 615 millió 764 ezer forintra módosult. Majd elfogadták a vármegye önkormányzata és a hivatal 2023. évi költségvetését 1 milliárd 167 millió 44 ezer forintos főösszeggel.

A harmadik napirendi pontban a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét. A társaság közreműködik a vármegyei önkormányzat határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak tervezésében, kidolgozásában, valamint uniós pályázatok és hazai fejlesztés-előkészítési projektek megvalósításában. Az üzleti tervet is e bevételek alapján állították össze.

Negyedik napirendi pontként a testület döntött a vármegyei főjegyző által előterjesztett, előző évi hivatali munkáról szóló részletes beszámoló elfogadásáról. A hivatal pénzügyi osztálya, térségfejlesztési osztálya és szervezési osztálya feladatellátását is bemutató előterjesztés összefoglalta egyebek mellett a térségfejlesztéssel összefüggő, a testületi munkával, a projektek lebonyolításával és a mindennapi működéssel kapcsolatos tevékenységeket, de a beszámoló kitért a belső ellenőrzésre és a választások kapcsán felmerülő szervezési és koordinációs feladatokra is. Dr. Pál Attila elnök köszönetét fejezte ki valamennyi munkatársnak, hogy a nehéz körülmények között is példaértékű munkát végeztek.

Ezt követően a hivatal alapító okiratának módosításáról, végül a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésről és a közgyűlés elnökének szabadságolási ütemterve jóváhagyásáról szavazott a közgyűlés.