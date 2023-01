Általában csak a Perjászlói és a Balázsfai hegyet említik, amikor Milejszeg zártkertjeiről esik szó, pedig van egy harmadik hegyük is, ez az Egyházszeg-hegy, amelyik a falu Csonkahegyhát felőli kijárata mellett fekszik, nagyon közel a községhez. Mintegy ötven gazdának van itt kertje, s néhány nagyon szép, öreg boronapince is található ezen a hegyháton, némelyikük még viszonylag jó állapotban dacol az idő múlásával, remélve, hogy megtetszik valakinek, aki felújítja. Erre található az egykori téglagyár is, aminek kéményét visszabontották, mert a második világháborúban szovjet gépek meglőtték, s a lövedékek megrongálták a kémény koronáját. A közelben van a földmérő torony is, amit bezártak. A környékről gyönyörű panoráma nyílik a göcseji tájra, érdemes erre látogatni, netán beleszeretni valamelyik pincébe, kertbe…

Fotós: Győrffy István

