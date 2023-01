Nyílt napot tartottak a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán

Közeleg az idő, amikor le kell adni a jelentkezéseket a középiskolák végzőseinek, a döntéshez kívántak segítséget nyújtani a Pannon Egyetem megyeszékhelyi kampuszán rendezett nyílt nappal – írja a zaol.hu. Az intézmény gazdaságtudományi, informatikai és műszaki területen képez, foglalta össze dr. Németh István stratégiai rektorhelyettes, főigazgató. A legkeresettebb a műszaki pálya, ezen belül a hagyományosnak tekinthető mechatronikai mérnök képzés nappali és levelező tagozaton is folyik. Tavaly indult a gépészmérnök képzésük, és igen keresett a tesztmérnöki szak. Ennek különlegessége, hogy projektalapú az oktatás, tehát az egyetemmel együttműködő cégeknél oldanak meg feladatokat a hallgatók. Ezekkel gyűjtik a crediteket a különböző tantárgyakban, és a 3,5 éves oktatás alatt szerzik meg a diplomát.

Kemendollár legidősebb lakóját köszöntötték

Kemendollár legidősebb lakóját köszöntötte családja társaságában Németh László polgármester vasárnap délután – tájékoztat zaol.hu. A polgármester portálunkat arról tájékoztatta: Joó László január 25-én tölti be 90. életévét, születésnapja alkalmából kívánt neki további hosszú, boldog életet. Laci bácsi jó egészségnek örvend, aktívan éli mindennapjait, 5 gyermek édesapja, nagypapa, dédpapa.

Az időseket köszöntötték Ortaházán

Az elmúlt hétvégén a falu szépkorú lakóit köszöntötték Ortaházán – olvasható a Zalai Hírlapban. A megújult közösségi házba várták a vendégeket, ahol a vendéglátás mellett kulturális műsort is szerveztek az időseknek. Az ünnepségen Rácz József polgármester mellett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, valamint Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte a szépkorúakat. A továbbiakban szórakoztató műsorral folytatódott a program.

Vince-napi áldás Kilimánban

Az önkormányzat szervezésében hagyományteremtő szándékkal Vince-napi szőlő- és pinceáldást szerveztek a Lujza-hegyen Kilimánban – írja a zaol.hu. A rendezvényen Nikli Zsolt plébános atya megáldotta a hegyhátat és a pincéket. Az egyik tulajdonosnál, Horváth Lászlónál az áldás szövegét is felírta az ajtófélfára. A gazda ezután vendégül látta a népes csapatot, s mindenki reményét fejezte ki, hogy az idén is termőre fordulnak majd a szőlőtőkék.

Kereskedelmi beruházás indul Zalaszentgróton

Új élelmiszer-áruház létesül Zalaszentgróton, amire régóta vártak a lakók, közölte kedden Baracskai József polgármester – írja a zaol.hu. Emlékeztetett: az elmúlt években szinte folyamatosan tárgyaltak a nagy áruházláncokat üzemeltető cégekkel, hogy létesítsenek szupermarketet a kisvárosban. Most sikerült megállapodni egy nagy multinacionális kereskedelmi céggel, amely a franchise partnere által felépít a régi vasúti ABC helyén egy 700 négyzetméter alapterületű áruházat. Az üzlet 15-18 fő számára biztosít munkát, és 2024 januárjában nyílik meg a tervek szerint. Mellette 46 parkolóhelyet alakítanak ki.

Vince-napi pincebejárást tartottak Tormaföldén

Az elmúlt hétvégén immár 13. alkalommal tartottak hagyományos Vince-napi pincebejárást a helyi Szent János-hegyen a hegyhát nevét viselő egyesület tagjai és vendégeik – olvasható a Zalai Hírlapban. Az eseményen mintegy 45-en vettek részt, jelen voltak többen a Da Bibere Zalai Borlovagrendből, köztük elnökségi tagok, illetve érkeztek vendégek Becsehelyről, Pusztaszentlászlóról és Lentiből is. A program kezdetén Keléné Juhász Ilona, a Szent János-hegyért Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és megemlékezett a Vince-napi hagyományokról.

A bajnok az utolsó pillanatban szerzett góllal győzött a ZTE FC ellen

A ZTE, a Fradi és a labdarúgás híveit a télies hideg sem tartotta távol a lelátótól: a meccs eredeti, augusztusi időpontjában ugyan nyilván még többen lettek volna a stadionban, de az érdeklődésre így sem panaszkodhatott senki, a hazai futballtavaszt nyitó egerszegi bajnokin kedden este – olvasható a Zalai Hírlapban. Mint ismeretes, a találkozót a címvédő európai kupakötelezettsége miatt halasztották el annak idején, így a hazai edzőnek, Ricardo Moniznak egészen mostanáig kellett várnia, hogy új állomáshelyén korábbi magyar csapata ellen is bemutatkozhasson. Ám a Fradinak most talán minden korábbinál könnyeben megbocsátottak emiatt a zalai drukkerek is, hiszen a Csercseszov-csapat még mindig áll a nemzetközi porondon. Vitán felül a legerősebb magyar csapat látogatott Egerszegre. Végeredmény ZTE FC–Ferencváros 1-2.