ZALAEGERSZEGI HÍREK

A mindentlátó királylányt mutatták be a Griff Bábszínházban

A népmesét Gimesi Dóra átiratában játssza a zalaegerszegi társulat, a bemutatót január 14-én szombaton 17 órakor tartották – olvasható a Zalai Hírlapban. A sokfunkciós díszlet és a színpadkép látványa Grosschmied Eriket dicséri, a darab rendezője Halasi Dániel. A bábszínház január 20-tól tűzi újra műsorra a darabot, melyben a bábművészek ezúttal nem bábokkal, hanem saját testükkel játszanak izgalmas jelmezekben.

Erőszakmentes kommunikációs tréninget tartottak a zalaegerszegi VMK-ban

Több mint ötven résztvevővel tartott elméleti és gyakorlati tréningnapot vasárnap a Keresztury Dezső VMK-ban Rambala Éva nemzetközi EMK-tréner. A program a Viruló Kert Baráti Egyesület szervezésében jött létre. A szervezet vezetője, Csapó Mária, aki már korábban a baki iskolában zajlott, szintén Rambala Éva vezette tréningeken is részt vett, a Zalai Hírlapnak elmondta, az egészséges táplálkozás, a biotermékek előtérbe helyezése mellett az egyesület azt is vállalta, hogy az önismeret, az egymást tisztelő figyelem és kommunikáció, a mentális egészség iránt érdeklődő tagság számára is nyújt támogatást. A foglalkozásokat szeretnék rendszeressé tenni, a folytatás tematikáját pedig az dönti el, hogy a résztvevők milyen kommunikációs területekről hallanának szívesen.

A hónap műtárgya egy női alkalmi táska

Új esztendő, új hónap, új műtárgy került a Göcseji Múzeum üvegvitrinjébe, amely a városháza földszinti aulájában áll - írja a Zalai Hírlap. Ez alkalommal a hónap műtárgyaként szépséges, női pénztárca alakú estélyi táskát láthatnak az érdeklődők. Béres Katalin történész-főmuzeológus, a múzeum történeti osztályának vezetője elárulta, hogy a múzeum által Hertelendy Lászlótól 1975-ben megvásárolt, meglehetősen vegyes műgyűjtemény része, de nem tudni, hol, mikor készült és kinek a toalettjéhez tartozott. A megyében ismert, köznemesi eredetű, népes család valamelyik tagjáé lehetett.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Elindult a közterületek karbantartása Nagykanizsán

A Netta Pannonia Kft. szezonális feladatai közé tartoznak rögtön az év elején a város közterületein lévő lombos fáknak a karbantartása – írja a zaol.hu. A cég munkatársai az utcákon, tereken és az egyéb területeken is ezeket a munkálatok végzik. Csendes Tamás, a cég közterület-gondozási vezetője elmondta: a munkák során száraz ág és fagyöngymentesítést, tisztító metszéseket és egészségügyi fakivágásokat végeznek a kollégáik. Ezen felül a száraz, elöregedett, veszélyessé vált fák eltávolítását is ebben az időszakban végzik.

Megnyílt a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének új kiállítása a HSMK Ősze-galériájában

A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének Abszolút érték címmel nyílt kiállítása pénteken a HSMK Ősze galériájában. Ezúttal 23 különféle művészeti ágban alkotó mutatja be műveit – olvasható a Zalai Hírlapban. A korábban érkezők már a megnyitó előtt elmélyülhettek a galéria kivételesen változatos repertoárjában, melyet most az egyesület alelnöke, Kassainé Szarjas Gertrúd állított össze. A látogatókat Balogh László polgármester köszöntötte. Stamler Lajos, a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke egyenként méltatta az alkotókat. Elmondta: sokakat közülük személyesen, de az alkotásaikon keresztül mindenképpen ismernek a művészetkedvelők.

Rockenbauer Pálért gyalogolt a népes nagykanizsai túracsapat

A Dél-Zalai Kék Virág Túracsapat nem feledkezett meg a hazai természetfilmezés kiemelkedő alakjáról, Rockenbauer Pálról, aki szombaton lett volna 90 éves. 24 fő gyülekezett a nagykanizsai buszállomáson, hogy egy már hagyományos túrával emlékezzenek – olvasható a Zalai Hírlapban. A túra egy kicsit rendhagyó lett, mivel a Zalakaros parkerdőt, Zalaújlakot, valamint Gesztenyeházat és Nagybakónakon a József-hegy térségét hajtóvadászat miatt lezárták. Így a Zalaerdő Zrt. munkatársaival történt egyeztetés után Zalakarosról a zöld sáv és a kék körjelzésen Zalamerenye érintésével 15,7 kilométert gyalogoltak el az Orosztony Örömhegyen található Rockenbauer Pál emlékhelyre, ahol a túracsapat által még 2013-ban kihelyezett Rockenbauert ábrázoló fénykép alatt friss koszorút helyeztek el. Innen már a kéktúra útvonalán haladtak Nagybakónak irányába, ahonnan autóbusszal érkeztek vissza a Kanizsára.

KESZTHELYI HÍREK

Az Erasmus+ felfüggesztése nem jelent hátrányt a MATE hallgatóinak

Az Erasmus+ felfüggesztéséről megjelent hírekre reagálva a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem úgy határozott: ha ezek a források a jövőben valóban nem állnak rendelkezésre, akkor saját hatáskörben kidolgozza saját nemzetközi mobilitási programját – olvasható a Zalai Hírlapban. A keszthelyi Georgikont is működtető egyetem rektora, Prof. Gyuricza Csaba szerint a hallgatók mobilitáshoz fűződő joga az intézmény számára szent és sérthetetlen, s ha az ehhez szükséges források nem a megszokott módon érkeznek, akkor sem érheti hátrány a jelenlegi, illetve leendő diákjaikat.

Pedagógus díszokleveleket lehet igényelni Keszthelyen

Manninger Jenő polgármester felhívja a keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagógusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi diploma igénylésére – írja a zaol.hu. Aki 30 évet dolgozott pedagógus pályán és óvónőképzőben, főiskolán vagy egyetemen és 50 éve diplomázott, arany, 60 éve diplomázott, gyémánt, 65 éve diplomázott, vas, 70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. Az igények benyújtásának határideje: 2023. március 3.

Felújították a hévízi Szent Lukács-otthon kápolnáját

Befejeződött a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona kápolnájának külső felújítása - tájékoztat a Zalai Hírlap. Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető felelevenítette: 2020 szeptemberében jelent meg a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának felhívása, amely templomok, kápolnák, épületrészek megújítására, állagmegóvására biztosított forrást. Ezen sikeresen szerepelt a hévízi otthon, s a maximálisan elnyerhető támogatást, 15 millió forintot folyósított a Bethlen Gábor Alapkezelő.