– Pár évtizeddel ezelőtt vidéken nem volt egyetlen ház sem, ahol ne vágtak volna disznót, a kóstolóknak köszönhetően a falusiak szinte tavaszig friss húst ettek, s a régi jó technológiáknak (füstölés, lesütés) köszönhetően a mélyhűtők nélkül is egész éven át biztosították a családnak az asztalra valót. Akkor az állattartással együtt a disznóvágás munkát, megélhetést jelentett, ma már inkább "csak" vidám csapatépítő tréningként szerepel a téli programok sorában – mondta Farkas Sándor, nyugdíjas gépkocsivezető, de már csak este, amikor Mérnyei Sándor polgármesterrel és Fehérné Simon Piroska alpolgármesterrel kóstolót vittünk Nemesapáti első önkormányzatának volt képviselője és alpolgármestere otthonába.

– Köszönetképpen, mert megérdemli! – indokolták a jelenlegi faluvezetők az ajándékozást. Sokat köszönhetnek egykori alpolgármesterüknek, hiszen az ő lelkesedésének és kitartásának is oroszlánrésze volt abban, hogy a környéken Nemesapátiban volt először – előbb, mint Zalaszentivánon – vezetékes ivóvíz, saját erőből tornatermet építettek az iskolához, a Csertán-kastélyban óvodát teremtettek a gyerkőcöknek. Szerencsére a település fejlődéséért való tenni akarás azóta sem lankadt, amihez Farkas Sándor gratulált is utódainak, mint megjegyezte: már kora reggel, a faluközpontban parkoló sok autó láttán biztos volt benne, hogy az idei disznóöléses csapatépítő tréning is sikeres lesz.

Csoportkép - amíg a rendfán még egészben volt a sertés

Az összetartó közösség építő erejét emelte ki Nagy Bálint, közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki nem röstellt hajnalban kelni, hogy kislányával már reggel tiszteletét tehesse a körzetéhez tartozó 100 település egyik legszorgalmasabb falujának jeles eseményén.

– Azok a falvak, városok fejlődnek igazán, ahol gondot fordítanak a közösségépítésre, ahol összefognak lakóhelyükért az ott élő emberek, a közösségek, a civil szervezetek, ha mindenki teszi a dolgát, teljesíti a kötelezettségét, de közben nem hanyagolják el a közvetlen emberi kapcsolatok erősítését sem. S ami szintén fontos: legyen lelkes vezetése, motorja is a közösségnek, akárcsak Nemesapátiban – jegyezte meg a honatya.

– Valóban, a mindennapi feladataink között tartjuk számon a közösségépítést, amihez kiváló alkalmat teremtenek a jó hangulatú hagyományápoló rendezvények – farsangkor a "maskurázás", tavasszal a búzaszentelés, ősszel a szüreti felvonulás, télen a "disznóvágás", ami az egész napos közös munka után zenés disznótorral, mulatozással ért véget – tette hozzá Mérnyei Sándor polgármester, hosszasan sorolva az újmódi vidám közösségi programokat is, köztük a bagolytúrát, a gyerekek nyári táborát...

Koccintás Porpáczy Péter "chilis" pálinkájával, ami az országgyűlési képviselőjüknek, Nagy Bálintnak (a képen jobbról a 2.) is ízlett. Mellette jobbról: Leposa Tibor, balról: Mérnyei Sándor, Kocsis Zsolt, Fehérné Simon Piroska, Fehér István, Rózsás János, Zsédei Győző és Liga Péter

Az idei disznóvágás újdonsága, hogy ezúttal a sertés is falubeli volt, falugondnokuk egyik, 300 kilós ártánydisznaját vásárolták meg. A szarvasmarhatartással is foglalkozó Kovács Tamás négy 25 kilós malacot vett tavasszal, persze nem csoda, hogy jókorára nőttek, hiszen nem sajnálta tőlük a takarmányt. Tehette, elvégre gazdálkodó lévén, maga termelte meg. Husz hektáron gazdálkodik, a kombájn kivételével saját gépekkel dolgozik. Mint mondta: az őszi búza jól kelt, ez idáig még nem történt baja. Tavasszal majd kukoricát vet, a napraforgón még gondolkodik...

Az idei disznóvágást is az települési önkormányzat és az Összefogás Nemesapátiért Egyesület szervezte, a "főböllér' szerepet ezúttal is Porpáczy Péter vállalta, főszakácsként Porpácyné Ildi vitte a prímet. Népes, hozzáértő csapatra támaszkodhattak: köztük Kovács Tamás mellett Marján József, Rózsás János, Leposa Tibor, Zsédei Győző, Tóth Zoltán, Fehér Gábor, Halász Elemér, Bódis Zsolt, Huszár László, Sipos Péter, Csepregi Kálmán, Fábián Szabolcs, Fehér István, Liga Péter és a szorgos asszonycsapat tagjai: Kutai Erzsébet, Fehérné Tóth Zsuzsanna, Mérnyeiné Illés Katalin, Krániczné Málics Csilla, Liga Péterné, Rózsás Jánosné, Gyergyói Orsolya, Csiszárné Kovács Gabriella, Nagy Anita, Bartl Andrea Anna, Fehérné Simon Piroska járult hozzá, hogy este időre elkészült a hagyományos húsos káposzta, a pecsenye, a kétféle hurka, a kolbász, s mindaz, ami a disznótoros asztalra került. A kisütött zsír, a füstölt kolbász, a szalonna, a sonka a közösségi rendezvényeken szolgál majd betevő falatként, de tartalékoltak hozzávalókat a közös kocsonyába is.