Mindez azt jelentette, hogy Lendva térségétől egészen Miháldig bezárólag az összes szőlőtermő dombhát borait megkóstolhatták az érdeklődők a település faluházában. Bár a hivatalos adatok szerint mintegy ötven termelő 81 borral volt jelen a rendezvényen, ám az már rögtön a megnyitón kiderült, hogy még ennél is gazdagabbá vált a kínálat, hiszen csak a muravidékiek – az előzetes egyeztetéssekkel ellentétben – tíz különböző bort, valamint pezsgőt is hoztak magukkal.

A Borbarangolás a történelmi Dél-Zalában nevet viselő rendezvényen még sosem volt ilyen változatos a szortiment, ezt a megnyitón a házigazda polgármester, Németh Géza ki is emelte. Mint mondotta: a borlapokon szereplő tételek döntő többsége fehér bor, de kilenc vörös, illetve kilenc rozé is szerepelt még a kínálatban.

A rendezvény abból a szempontból is különleges volt, hogy a történelmi Magyarországtól elszakított területek majd valamennyije képviseltette magát. A muravidéki borászok mellett érkeztek vendégek a Drávaszögből és Felvidékről, Erdélyt pedig a korondi testvértelepülés 27 fős küldöttsége képviselte. Katona Mihály polgármester a megnyitón többek között arról beszélt, hogy Korondot Becsehellyel a hivatalos kapcsolatokon túl baráti szálak is összefűzik, s köszönetképpen egy vérszerződést ábrázoló faragott domborművet ajándékozott a zalai községnek.

A megnyitón Németh Géza mellett többen is felszólaltak. Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke egyrészt arról beszélt, hogy tiszteletet érdemelnek azon gazdák, akik még mindig foglalkoznak a szőlővel, borkészítéssel, s szerencsére egyre több köztük az olyan fiatal, aki megtalálja számítását a szőlőben. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy 2022 tavasza óta immár „murai” termékelírással is hozhatóak forgalomba borok. Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere szerint a szőlő nem élne meg sem a dél-zalai lankákon, sem pedig másutt, ha a gazdák nem törődnének vele. Egy termelőnek akkor lesz kiváló a bora, ha szeretettel nyúl hozzá. Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott: a borászok óriási értéket hoztak létre, hiszen ma már Magyarországon is újra rangja van a borkultúrának. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy a dél-zalai termelők munkájának köszönhetően a dél-zalai borok ma már vetekednek az ország nemzetközileg ismertebb, s méltán híres borvidékein készítettekkel.

Az estébe nyúló, nagyszabású program keretében a kóstolási lehetőségeken túl szakmai előadásokat is tartottak, az Agárdi Pálinkafőzde tulajdonosa, Vértes Tibor arról beszélt, hogy miként lehet a szőlő jó alapanyag a házi pálinkafőzéshez, dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára pedig a borfogyasztási trendek változásait mutatta be.