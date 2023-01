Bezárt az önkormányzati konyha Vaspörben

A folyamatos veszteséges üzemelés, valamint a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt 2022. december 31-ével bezárt a vaspöri, évek óta működő önkormányzati konyha. Mindez azt is jelenti, hogy a jövőben a szociális étkeztetést is más módon kell biztosítani a településnek. Minderről Fülöp Imre Loránd polgármester tájékoztatta a zaol.hu hírportálunkat. Elmondta: nagy szívfájdalommal hozták meg a döntést, de az önkormányzat az említett okok miatt már nem tudta tovább vállalni a működtetést. Ehhez hozzájárult, hogy viszonylag kevesen vették igénybe a konyha szolgáltatásait.

Támogatja Pethő Bendegúz gyógykezelését a zalaegerszegi közgyűlés

Beteg gyermek gyógyítását támogatta a legutóbbi zalaegerszegi önkormányzati közgyűlés – írja a zaol.hu. A polgármesteri rendelkezésű keret terhére 200 ezer forintot kap a Bende Jövője Alapítvány, ezzel járulva hozzá a ritka genetikai eltéréssel született Pethő Bendegúz gyógykezelésének, gyógypedagógiai fejlesztésének, ellátásának költségeihez.

Lenti polgármestere a szolgálatban lévőket köszöntötte az év végén

December 31-én, az elmúlt év utolsó napján a hagyományoknak megfelelően köszöntötte Horváth László polgármester a kora esti órákban a helyi mentőállomás, a központi orvosi ügyelet, valamint a tűzoltóság és a rendőrség ünnepi szolgálatban lévő munkatársait – olvasható a Zalai Hírlapban. Eseményesmentes éjszakát, illetve boldog új esztendőt kívánt a város vezetője az önkormányzat és a város lakóinak nevében, valamint köszönetet mondott e szervezetek dolgozóinak, hogy ügyelnek ellátásunkra, egészségünk, életünk, vagyonunk biztonságára, ápolnak, gondoznak, védenek, őriznek bennünket. Kiemelte, hogy mindegyik szervezet szerepe nagyon fontos a város életében.

Retró diszkóval és fényfestéssel ünnepelt Zalaszentgrót

Hajnalig tartó szilveszteri retró diszkóval búcsúztatta Zalaszentgrót az óévet a városközpontban, majd január 1-jén Baracskai József polgármester köszöntötte a városlakókat az új esztendő alkalmából – tájékoztat a zaol.hu. Amint mondta: "Boldogok talán akkor tudunk lenni, ha nem hátrafelé nézünk, és nem is előre, hanem megpróbálunk a mostban élni. A lelkünket megtisztítjuk, megtöltjük boldogsággal és szeretettel, és adunk át ebből a családunknak, barátainknak, szeretteinknek…" A polgármesteri köszöntő után a Szent Imre-templom falára vetített fényjátékban gyönyörködhetett a közönség.

Óévbúcsúztató táncházat tartottak Zalacsében

Második alkalommal tartott közös táncházat a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület és az a zalacsébi tánccsoport, amely 2022 szeptemberében kezdte meg működését – olvasható a Zalai Hírlapban. A múlt hét péntekén megtartott rendezvényt óévbúcsúztató gyanánt, illetve batyus jelleggel rendezték meg. A zalacsébi csoport szervezője, Szőcei Renáta szerint régre visszatekintő hagyomány, hogy december 30-án a megyében valahol táncházat tartanak. Most többek között azért is választották Zalacsébet a program helyszínének, mert az itt működő, 12-15 tagú, heti rendszerességgel próbáló csoport remek alapot adott hozzá, de az önkormányzat szintén támogatóan állt a rendezvény mellé, ami egyben azt is jelenteti, hogy biztosította a művelődési házat a programhoz.

Óévbúcsúztató túra a Patóhegyen

A borházairól ismertté vált Patóhegyre vezetett az az óévbúcsúztató túra, amit az elmúlt esztendő utolsó napjára szervezett a közép-zalai település közössége – írja a zaol.hu. Petrikeresztúron többéves hagyománya van annak, hogy közös gyaloglással búcsúztatják, vagy éppen köszöntik az évet. Borvári Lili polgármester a program kapcsán elmondta: inkább az óévköszöntő bakancsos túrák voltak a jellemzőek, bár korábban is fordult már elő, hogy szilveszter napján indultak útnak. Ez alkalommal a szokottnál kicsit kevesebben voltak, többeket betegség hátráltatott, ezért nem tudtak részt venni a rendezvényen.

Trófea járt a fiatal motoros kupagyőzelméért

A Magyar Sport Házában tartották a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) díjátadó ünnepségét, melyen kanizsai érintettség is volt az utánpótláskorú Szilágyi Krisztián éves teljesítménye apropóján – tájékoztat a Zalai Hírlap. Szilágyi Krisztián a motorsport gyorsasági szakágában, annak is Supersport 300-as géposztályban érintett és a Magyar Kupa-sorozat győzteseként köszönthették a sportági elöljárók. Szilágyi Krisztián a teljes évet felölelő utánpótlás motoros Magyar Kupa-sorozat legjobbjaként vehetett át díjat a MAMS gáláján.