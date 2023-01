Őry Gábor direktor és Szabó Andrea igazgatóhelyettes irányításával mintegy húsz fiatal kalauzolja végig az iskolán a majdani virtuális látogatót, bemutatva a sport- és szabadidős lehetőségeket, az épület rejtett zugait, s a néző egy-egy órába is bepillantást kaphat. A hetedikesek biológia stúdiumán még a Samu névre keresztelt csontváz is előkerült, a kápolnában pedig a gyerekek együtt imádkoztak Tál Zoltán lelki igazgatóval, a Fő téri templom plébánosával.

Az alkotást a Ranolder közösségi felületein és nyílt napjain láthatják majd az érdeklődők, például a szombati ovis programon, amelyen 10 órától mozgásos, játékos, vidám feladatok és a leendő első osztályos tanító nénik várják az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket.

Őry Gábor igazgató lapunknak arról beszélt a forgatás munkálatai után: az utóbbi esztendőkben rendre készültek az iskolát bemutató filmek, amelyek pedagógus vagy diák szereplőitől mindig azt kérték, azt mondják, amit gondolnak, éreznek.

– Intézményünkben használható és magas színvonalú tudás átadására törekszünk – folytatta a direktor –, s hiszünk abban: az emberi érték legalább ennyire lényeges, hanem fontosabb. Európában mindannyian a keresztény értékkör részei vagyunk, de az oktatási-nevelési intézmények döntő része egyfajta „alépítményként” használja a vallást, mi viszont nyíltan, ha tetszik, s maradva e képnél: a felépítményben is deklaráljuk. Vagyis a hit része a mindennapjainknak, nálunk például vannak közös szentmisék, dícsértessékkel köszönünk az iskolában, ünnepeinkben pedig hangsúlyosan megjelennek a katolikus hagyományok.

Őry Gábor elmondta azt is: a Ranolder életében három évtizede jelen van a néptánc, ezt a tantárgyak közé is beépítették, s a diákok immár 4-5 éve teniszezni is tanulhatnak.