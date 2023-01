Több alkalommal is tárgyalta az ügyet a testület önkormányzati ülésen az elmúlt évben. Elhangzott a döntés indoklása során, hogy a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben praxisjoggal rendelkező dr. Zsirai Marianna 2022 májusában nyugdíjba vonult. Azóta a körzetben – az önkormányzatnak a praxis betöltése érdekében tett erőfeszítései ellenére – csak helyettesítéssel biztosított az ellátás, dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, a 2-es körzet háziorvosa január 31-ig, a körzetek átalakításáig látja el így a feladatot.

Gondot jelentett már a tavalyi év utolsó időszakában is a háziorvosoknak, hogy a jelen gazdasági helyzetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott központi finanszírozás nem követte a felmerülő kiadásaikat. A képviselő-testület emiatt döntött akkor arról, hogy a város átvállalja a háziorvosok támogatására a rendelők rezsiköltségét novembertől. A körzetek átalakítását indokolja továbbá, hogy dr. Völgyi Edina, az 1. számú körzet háziorvosa október elején benyújtotta felmondását, a háziorvosi feladatokat 2023. április 1-ig látja el, ezután az önkormányzatnak kell gondoskodnia az ellátásról. Emellett fontos szempont a döntés meghozatalában Lenti lakosságszámának csökkenése. Míg az 1990. január 1-jei népszámlálás időpontjában a lakónépesség száma 8779 fő volt, 2022. január 1-jén már csak 7056. Az 1723 fős csökkenés megközelítőleg egy jelenlegi felnőtt háziorvosi körzet ellátotti számával egyezik meg.

Sajnálatos módon az országban egyre több a betöltetlen háziorvosi körzet, az önkormányzatoknak az orvoshiány miatt komoly erőfeszítéseket kell tenniük, ha e feladatot biztosítani kívánják. Lenti területi adottságait figyelembe véve három háziorvosi körzet kialakítása során is biztosítható az egészségügyi alapellátásról szóló törvényben meghatározott kötelezettség úgy, hogy a háziorvosi rendelők a körzetek legtávolabbi pontjaitól is 15 percen belül gyalogosan megközelíthetőek legyenek. A területi elérhetőség a városrészekben is biztosított, hiszen minden településrészen rendelkezésre áll orvosi rendelő. Ezzel a megoldással a háziorvosi ellátás finanszírozhatósága is biztosítható lesz, a körzetek lakosságszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakul.