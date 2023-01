Ünnepi beszédet Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója mondott. Ebben többek közt kiemelte: nemcsak nemzeti imádságunk, a Himnusz megalkotásának kétszázadik évfordulóját ünnepeljük 2023-ban, de Petőfi Sándor, valamint Madách Imre is két évszázada született. Emellett szólt arról is, hogy a muravidéki magyarság szintén rendelkezik olyan alkotó személyekkel, akik a kultúra terén kimagasló eredményeket értek el.

Soós Péter a Zala György Díjjal a kezében Fotó: Gyuricza Ferenc

Ezt követte a díjak átadása. Zala György Kulturális Díjat kiemelkedő közösségszervező tevékenysége elismeréseként Soós Péter, valamint a határon túlra került hetési falvak, s azon belül is elsősorban Zsitkóc közössége, kulturális élete érdekében végzett több évtizedes, fáradhatatlan munkájáért Bacsi László vehetett át. Zala György Életműdíjjal a dobronaki kéttannyelvű általános iskola nyugalmazott pedagógusát, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület korábbi elnökét tüntették ki, aki már rendelkezik Zala György Kulturális Díjjal is. Különdíjat Bokor Béla, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, míg elismerő díszoklevelet Andruska Jánosné, a hodosi népdalkör és Orbán Lajosné, a hodosi hímzőkör szakmai vezetője kapott. A kitüntetések átadását közben, illetve azt követően ünnepi műsort is hallhatott a közönség. Ebben Z. Szekeres Ilona versmondó, a hegedűn játszó Pál Laura és édesapja, a zongorista Emil, Setar Lucia gitáros-énekes, valamint a pécsi Mecsek Táncegyüttes és a Tenkes zenekar működött közre.