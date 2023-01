ZALAEGERSZEGI HÍREK

Adóváltozásokról tájékoztatott a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara év elején hagyományosan tájékoztatja tagságát, a gazdasági és az üzleti élet szereplőit a hatályos adóváltozásokról – olvasható a Zalai Hírlapban. A 2023-ban életbe lépő változtatásokról szóló előadást szerdán tartották meg az Arany Bárány Hotelben. Ahogy az előző években, idén is dr. Lázár József, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága osztályvezetője tekintette át az adózási jogszabályok új elemeit. Mivel még karácsony után is születtek módosítások, rendeletek, az előadó naprakész tudással látta el hallgatóságát a személyi jövedelemadó, a járulékok, a kedvezmények, a társasági adófajták, az átalányadózás változásai és az illetékek témakörében.

Online kiadvány a kézműves ház felújításáról

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ideiglenesen bezárt a Keresztury Dezső VMK intézményegysége, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház. A munkatársak azonban nem hagyják élmény nélkül az érdeklődőket – írja a zaol.hu. Legutóbb az adventi készülődésben segítettek, most pedig az alkotóház utóbbi néhány évének nagy változásait mutatják be lapozható kiadvány formájában. Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezető – aki egyben a kiadvány szerzője és szerkesztője – portálunk érdeklődésére elmondta: ez az átfogó áttekintés szintén a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően valósult meg. Hozzátette, örömmel elevenítették fel az elmúlt négy esztendőt, ami alatt látványos változáson ment át a ház. Nemcsak bővült, hanem kívül-belül teljesen megújult.

Jövő szombaton kezdődik a show Veszprémben

Jövő héttől minden szem Veszprémre és a Bakony-Balaton régióra szegeződik, ugyanis január 21-én, szombaton a Ragyogj! elnevezésű látványos show-val indul a Veszprém-Balaton 2023 EKF programsorozata. A látványos esti produkciók mellett egész nap kísérőrendezvények várják a Veszprémbe látogatókat. Este 8 órától három helyszínen, az Óváros téren, a Kossuth utcán és a várban lesz a megnyitó ünnepség, amely során fényfestés, zene, tánc, különleges koreográfiák és látványelemek szövik át Veszprém belvárosának utcáit. A zaol.hu hírportált a zalaegerszegi Tánczos György festőművész arról tájékoztatta, hogy Meixner-Hegyi Etelka porcelántervező művésszel együtt a programsorozat részeként lesz majd közös kiállítása Veszprémben, a részleteket jövő héten beszélik meg a Veszprém Megyei Művész Céhhel.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A polgármester tárgyalt a Nagykanizsának nyújtott támogatás érdekében

A kormánytól kapott újabb, 576 millió forintos támogatás odaítélésének hátterét világította meg Bizzer András alpolgármester, aki szerdai sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója hazug módon magának akarja tudni ezt a sikert olvasható a Zalai Hírlapban. Mint azt Bizzer András elmondta: ez az összeg pedig hatalmas segítséget nyújt abban, hogy a város 2023-as költségvetését a megemelkedett energiaárak ellenére is egyensúlyban lehessen tartani. A jelenlegi kormányzat már több mint 2,5 milliárd forinttal támogatta a város költségvetését ily módon az elmúlt években. Ez az összeg pedig több, mint ami bizonyos adóbevételek központi költségvetésbe történő átcsoportosítása, vagy a helyi vállalkozásoknak adott adókedvezmények miatt esett ki a város költségvetéséből. A mostani támogatás odaítélésében is jelentős szerepet vállalt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Balogh László polgármester, szögezte le Bizzer András.

Lokálpatrióta séta a néhai díszpolgár útvonalán

A Tarnóczky Attila asztaltársaság Czupi Gyula, a Halis-könyvtár igazgatójának vezetésével kedden a szervezet névadójának tiszteletére emlékező sétát szervezett – írja a zaol.hu. A rövid túra a Széchenyi téren található lámpa alól indult és a Plakátházig tartott. Az összejövetel résztvevői a lámpagyújtókra emlékeztető olajlámpánál gyülekeztek, melyet még 2009-ben állíttatott Tarnóczky Attila helytörténész. Czupi Gyula a helyszínen elmondta: a Tarnóczky-hagyaték ápolását az 1988 óta működő asztaltársaság fontos feladatának tartja. A séta ezen felül felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy Tarnóczky Attila mennyi értéket tartott számon és gondozott a városban. A sorban említhetők például a különféle városi udvarok megnevezéseit őrző táblácskák.

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör 153 éve a város kulturális életének fontos szerepelője

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör elkészítette programtervezetét az idei szezonra. Közben a szervezet keretein belül működő Árvácska Dalkör háza táján is történtek változások . A részletekről Salamon Sándorné, az olvasókör elnöke tájékoztatta a Zalai Hírlapot. Elmondta: az első nagy évindító rendezvényük február 4-én, szombaton várhatóan 15 órakor lesz a kanizsai Erzsébet téren, ahol a mohácsi busók mutatkoznak be a közönségnek. Időközben Kardos Ferenc könyvtáros szerkesztésében készül egy, az olvasókörük történetét feldolgozó kiadvány. Ennek bemutatását a könyv hónapjában, áprilisban tervezik.

KESZTHELYI HÍREK

Luxemburgban népszerűsítették Magyarországot

Egy hévízi delegációt vezetve vett részt nemrégiben a négyévente esedékes luxemburgi Luxexpón Miklós Beatrix, a Hévíz Turisztikai Egyesület elnöke – olvasható a Zalai Hírlapban. A miniállam rangos vásárán 27 ezer négyzetméteren, négy csarnokban a világ színe-java bemutatkozott, s ehhez csatlakozott a kulináris világbajnokság is. A majdnem egyhetes program során naponta több ezer látogató fordult meg a hungarikumokat bemutató egyedüli magyar standon, ahol sűrűn jártak a nemzetközi zsűri tagjai is, elevenítette fel Miklós Beatrix, aki elmondta: a turisztikai és gasztronómiai szakma krémjének figyelmét sikerült Hévízre, Zalára s Magyarországra irányítani ebben a néhány napban.

95 éves lett a keszthelyi Kovács Rudolfné Ibi néni

A város lakóját Manninger Jenő polgármester köszöntötte fel születésnapján. Az idős hölgy örömmel fogadta a látogatókat, szívesen mesélt életéről, családjáról. A város szépkorú lakói fontosak a település vezetésének is, hangsúlyozta Manninger Jenő. Igyekeznek minél jobban támogatni őket. Keszthelyen szerencsére egyre többször lehet hallani 85 év feletti idősről, a polgármester is örömmel tesz látogatást náluk, s mint mondta, az idős generációnak sokat köszönhetünk, példaértékkel járnak előttünk.

Elhunyt dr. Takács Ágnes gyermekorvos

Életének 76. évében elhunyt dr. Takács Ágnes, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök házi gyermekorvosa – olvasható a Zalai Hírlapban. A gyenesdiási önkormányzat nekrológja felidézi: dr. Takács Ágnes 1972-ben szerzett orvosi diplomát, majd öt éven át a Keszthelyi Kórház gyermekosztályán dolgozott. Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgája után, 1977-től a Gyenesdiás központú körzet ifjú pácienseit szolgálta, gyógyította. Körzetéhez két általános iskola, három óvoda és egy bölcsőde is tartozott. Családja s a nyugat-balatoni közösség január 20-án, jövő pénteken vesz tőle végső búcsút: a gyászmise fél kettőkor kezdődik a gyenesi Szent Ilona-kápolnában, a temetése 14 órakor lesz.