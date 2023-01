A korábbi ferences plébánia hagyományait próbálják őrizni s továbbvinni – bocsátotta előre Tódor Szabolcs –, amelyek között a házáldás is megmaradt.

– Az embert az esztendő során az örömök mellett sok megpróbáltatás, nehézség is éri – folytatta a plébános –, a zalaiak pedig fontosnak tartják, hogy az évet ne csak a maguk erejéből kezdjék el, hanem ehhez Isten segítséget is kérik. Ministránsainkkal pedig azért kelünk útra a megszokott január 6-i dátum előtt, mert ilyenkor még a család több tagja is otthon van, s maga a találkozás is erőt ad, feltölti őket.

A Pölöske és Nagykapornak térségét is magába foglaló egyházközségben mélyen élnek a katolikus hagyományok, amit még az iskolai közösségekben is őriznek, fogalmazott Tódor Szabolcs, hozzátéve: szentelt vizet is számosan vittek az otthonukba.

Búcsúszentlászló kegyhelyként különleges szerepet játszik a Dunántúl vallási életében, a búcsúkra – de azokon kívül is – sokan érkeznek az ország, sőt a világ távoli településeiről. Ez pedig a megszokott plébániai szolgálaton túl is ad feladatokat, mondta el a helyettes esperes.

Tódor Szabolcs a műsorban beszélt a hozzá tartozó települések hitéletéről, a templomok s környezetük megújításáról, lezárult, megkezdett vagy tervezett beruházásairól és az egyházi élet sokszínűségéről is, hangsúlyozva: ebben a térségben a fiatalok is aktívak.