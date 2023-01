A szakember a beszélgetés során elárulta: gyermekkora óta kötődik az agráriumhoz, főként a szőlőtermesztéshez, s kivált kedvelte a szüreti időszakot, amikor összejött a család. Ezen indíttatás hatására érkezett 2009-ben a Georgikonra – előbb tanulni, majd munkatársaként, az utóbbi időben pedig már vezetőként is erősítve a keszthelyi egyetemet.

– Azt gondoltam, s az idő ezt igazolja is, hogy az agráriumra később is szükség lesz, mivel enni-inni mindig kell, tehát ez egy válságálló ágazat – fogalmazott dr. Szabó Péter, aki felvillantotta a cserszegtomaji rezisztencianemesítési munkát s beszélt Zala zászlósboráról, a Hegykéről is.