Somogyi András, a ’70-es években még Kertbarát Körként indult civil szerveződés elnöke elmondta, miután a dél-zalai kisváros három komolyabb hegyháttal rendelkezik, évente váltják a helyszínt. A Vince-nap idén Csököly József birtokán indult, ahol először megemlékeztek a Da Bibere Zalai Borlovagrend közelmúltban elhunyt tagjáról, a letenyeiekkel jó kapcsolatot ápoló Papp Lajosról, majd Aigner Géza plébános megszentelte a szőlőt.

– Úgy tartja a népi felfogás, hogy Vince utat nyit a tavaszhoz, legyőzi a tél komor hatalmait – mondta Aigner Géza. – A keresztényüldözés során mártíromságot szenvedett vértanú ünnepe időmeghatározó és termésjósló nap. A Vince nevet hangzása kapcsolja össze a borral. A vin szótag a bor latin nevét juttattja eszünkbe, a francia eredetű vincent szó pedig százszoros bort jelent. A Vince-naphoz tehát a sokszoros termés vágya is kapcsolódik.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A szertartást követően a gazda kóstolóra hívta a program résztvevőit. Mint mondta, többfajta bora van, de hogy máshol is legyen mód a kóstolásra, ezek közül hármat – chardonnay-t, pinot blanc-t és olaszrizlinget – ajánlott vendégei figyelmébe. A további helyszíneken aztán került még elő cserszegi fűszeres, zöldveltelini, kékfrankos rozé és zenit is. Ez utóbbiról Somogyi András elmondta: a Letenye-környéki talajviszonyok és az itteni klíma miatt ez az egyik legoptimálisabb fajta, általában bőséges termést és magas mustfokot hoz, emellett semleges, nagyszerű házasítási alapanyag, vagyis vegyes borokhoz kifejezetten ajánlott.

– Azt tudni kell, hogy Letenye környékén hobbi szintű szőlőtermelés és borkészítés folyik – tette hozzá a Vince-napot szervező egyesület elnöke. – Ennek ellenére viszonylag jó minőségű borokkal rendelkezünk. Az idei év azonban komoly nehézségek elé állította a gazdákat, vannak, akik jelenleg is küszködnek még az erjedéssel, ezért vannak tisztulási gondok is. A kóstolt borokon azonban mindezt szerencsére nem tapasztaltuk.

Somogyi András kérdésünkre azt is elmondta: az idén 46 éves egyesület tagsága ötven főt tesz ki. A népi hagyományokhoz kapcsolódó programjaikat a rendszerváltás után, fokozatosan vezették be, a Vince-napi pincejárást, illetve a hozzá kapcsolódó szőlőszentelést 2002-ben rendezték meg először. Azt is megtudtuk, hogy a Julián-hegyen mintegy ötvenen gazdálkodnak. Az utóbbi tíz évben egyre több az olyan horvátországi gazda, aki birtokot vásárol és szőlőt művel ezen a területen. Azért ezt választották, mert ez az egyetlen olyan letenyei dombhát, ahol az elektromos áram mellett a vezetékes víz is rendelkezésre áll és segíti munkájukat.