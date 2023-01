Mint azt Bizzer András elmondta: ismét jelentős, 576 millió forintos kormányzati támogatásban részesült Nagykanizsa. Ez az összeg pedig hatalmas segítséget nyújt abban, hogy a város 2023-as költségvetését a megemelkedett energiaárak ellenére is egyensúlyban lehessen tartani. A jelenlegi kormányzat már több mint 2,5 milliárd forinttal támogatta a város költségvetését ily módon az elmúlt években. Ez az összeg pedig több, mint ami bizonyos adóbevételek központi költségvetésbe történő átcsoportosítása, vagy a helyi vállalkozásoknak adott adókedvezmények miatt esett ki a város költségvetéséből. Tehát a kormányzat nem elvon, ahogy hazug módon a helyi baloldal állítja, hanem jelentős segítséget és támogatásokat ad Nagykanizsának.

- A mostani támogatás odaítélésében is jelentős szerepet vállalt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Balogh László polgármester - szögezte le Bizzer András. - Ugyanis a helyi balliberális frakció félremagyarázásával ellentétben ezt a pénzt komoly tárgyalások után kapta meg a város, amely tárgyalásokat például a város polgármestere Balla György miniszteri biztossal folytatott le. Ezeket a tárgyalásokat jelentős levelezés és adatbekérések teljesítése is kísérte. A megítélt összeg az így elvégzett munka eredménye és nem a helyi baloldal által megszavazott és elfogadott intézkedési tervé, amely egyébként nem tartalmaz önmagában különösebb, a cél eléréséhez elegendő erőfeszítéseket sem. A polgármester által képviselt és lefektetett általános elvet, miszerint minden önkormányzati cég és intézmény 25 százalékos energiamegtakarítást érjen el a hagyományos üzemódhoz képest, lehet, hogy nem is fogja tudni teljesíteni ez az intézkedési terv, hiszen konkrét számokat és eredményeket még mindig nem látunk ennek kapcsán. Például nem biztos, hogy elegendő energiamegtakarítási intézkedés az, hogy a múzeum egy hosszabb téli leállás mellett hetente csak egy nappal kevesebb ideig tart nyitva a fűtési időszakban.

Az alpolgármester hozzátette: a kanizsai baloldal ténykedése látszatintézkedésekben merül ki, így egyáltalán nem hatékonyak, és senki se gondolhatja komolyan, hogy az ő általuk megszavazott, inkább hiányérzetet keltő, mintsem megfelelő intézkedési terv eredményezte az 576 millió forintos kormányzati támogatást. Ez még akkor is így van, ha minden fűszálba belekapaszkodva, most épp Gulyás Gergely miniszter országos és általános, részletekbe nem bocsátkozó rövid döntési indoklását forgatják ki és értik tudatosan félre, csak azért, hogy így sajátítsanak ki maguknak egy olyan sikert, amit igazából a kanizsai Fidesz politikusai értek el.