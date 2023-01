Dr. Fodor Csaba elmondta: a múlt év – a Sberbankban ragadt önkormányzati források miatt – beszűkült anyagi lehetőségeket teremtett és nemegyszer Cseresnyés Péter és Balogh László is próbált akadályokat gördíteni a fejlesztések elé, ám számos területen így is sikerült előrelépni. A képviselő az elhíresült 588 millió forintos kormányzati támogatást hozta példának, amit szerinte azért nem tudott már sokkal korábban felhasználni a város, mert az ÉVE-frakció módosításai nem tetszettek a polgármesternek és az ország­gyűlési képviselőnek.

– Célunk volt az is, hogy a 19-es udvar leromlott épület­együttesét lebontsuk és rendezett környezetet alakítsunk ki, ami meg is valósult – folytatta dr. Fodor Csaba, aki jelezte: elkezdődött a Kórház és a Teleki utca sarkán lévő terület rendezése is.

Horváth Jácint egyéb tavalyi fejlesztéseket és beruházásokat sorolt. Így többek között az ipari park 3 milliárd forintból történő bővítését, illetve a hozzá tartozó úthálózat és infrastruktúra kiépítését, a Széchenyi tér megújítását, a Csónakázó-tó melletti Zöld tábor felújítását és a kerékpáros pumpapálya kialakítását.

– Mindezek mellett sikerült bővíteni a parkolók számát a belvárosban, önkormányzati lakásokat újítottunk fel és jelentős mértékben megújult a Sétakert is – említette Horváth Jácint, aki szerint ezek tükrében azt állítani, hogy semmi sem történt a városban, enyhén szólva is hazugság.