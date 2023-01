A temetkezésről szóló rendeletben a költségek és szolgáltatások díjemeléséről döntött a testület, hosszú évek után először. Manninger Jenő leszögezte: többségében a változás nem haladja meg az infláció mértékét, azonban vannak olyan tételek, amelyeknél a VÜZ Kft. javaslata nyomán ennél nagyobb arányú a drágulás, amit racionális gazdasági számításokkal támasztott alá a cég. Ilyen például a sírhelyek újraváltásának díja.

– Elfogadtuk a szakmai előterjesztést – mondta a városvezető –, de abban is a megegyeztünk: a február 9-én tárgyalandó költségvetésbe beépítünk egy keretet, amelyből a rászorulókat, azokat, akiknek ezek a költségek erőn felüliek, támogatni tudjuk. Vagyis ezen túl nemcsak temetkezési segélyt, hanem a parcella-újramegváltásra is kaphatnak pénzügyi segítséget az önkormányzattól.

Manninger Jenő: A cél, hogy emelkedjen Keszthely kulturális rangja

Manninger Jenő arról is tájékoztatott: tárgyalta a testület a tavalyi évről szóló turisztikai beszámolót, illetve az idei tervet is. Hangsúlyozta, jelentős előrelépést szeretnének, amihez hozzájárul az Európa Kulturális Fővárosa-program is. Ennek keretében két nagy rendezvényt szervez a város: a KeszthelyFestet és a Helikoni-gálát.

A városvezető arról is szólt, hamarosan megkezdődik az idei programok promotálása, ami nagy különbséget jelent a korábbiakhoz képest, hiszen ennyire előremutató kulturális, turisztikai szemlélet nem volt jellemző Keszthelyen.

– Mindezzel természetesen a város hírnevét is szeretnénk emelni – folytatta Manninger Jenő. – Hiszen egy-egy program arról szól, hogy a keszthelyiek és a vendégek jól érezhessék magukat, de azért fontos az is, hogy sok helyen lássák, milyen nívós események házigazdája Keszthely. A cél, hogy emelkedjen a település kulturális rangja, elismertsége.

A városvezető kijelentette: idén kisebb kulturális rendezvényekre nem lehet uniós forrásra pályázni, de a helyhatóság saját büdzséjéből biztosítja a szükséges összegeket, így a korábban megszokott programok mindegyikét megrendezik.

Manninger Jenő egy változásról is beszámolt: megegyeztek a Keszthelyi Kilométerek szervezőivel, így ennek időpontja idén nem pünkösdkor, hanem a szeptember 23-i hétvégén lesz.