RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 17.05 Komolyan a zenéről (utolsó pénteken) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: Szikla – Lángok ölelésében 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Közérdekes 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 Hargita Magazin 9.15 Gárdonyi 100 (ismétlés) 10.10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.40 Lapozó 12.00 Közérdekes 12.30 Kibeszélő 13.00 Hargita Magazin 13.30 Gárdonyi 100 (ismétlés) 14.20 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Szertár 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Közérdekes 20.00 Híradó 20.15 Balasport best of 2022 20.45 Erdélyi erődtemplomok 21.40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.10 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Szertár 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Közérdekes 2.00 Híradó 2.15 Balasport best of 2022 2.45 Erdélyi erődtemplomok 3.40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.10 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 A csókai uradalom 7.06 Híradó 7.15 Objektív 7.45 MMA portré: Schrammel Imre – Csak a föld a lábam alatt 8.37 Luca 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 A csókai uradalom 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 MMA portré: Schrammel Imre – Csak a föld a lábam alatt 11.37 Luca 12.00 Képújság 18.00 SzínpadON 18.36 Spiritusz 18.53 Rigmus 18.55 Véleményem szerint 19.00 Híradó 19.15 Máskép/p 19.45 Balasport 2022 20.15 A birtok nem a tiéd 20.38 Orrvérzésig 20.47 Sós, édes 21.00 SzínpadON 21.36 Spiritusz 21.53 Rigmus 21.55 Véleményem szerint 22.00 Híradó 22.15 Máskép/p 22.45 Balasport 2022 23.15 A birtok nem a tiéd 23.38 Orrvérzésig 23.47 Sós, édes 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2022. december 27-i, keddi műsor ismétlése: Karácsonyi műsor a pákai templomban – Karácsonyi műsor Iklódbördőcén – A Kerti Sándor Kulturális Egyesület karácsonyi műsora a tornyiszentmiklósi templomban – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések