Huszár András, a sorozat szervezője köszöntötte az egybegyűlteket és kiemelte, hogy milyen fontos harcos elődeink tisztelete. A dokumentumfilm készítője, Molnár Péter elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen az eseményen, de a film ötletgazdája, Fülöp András hadszíntérkutató a vetítés előtt és után is mesélt az arany vitézségi éremről, a bátor katonákról, akik kiérdemelték, illetve arról a komoly kutatómunkáról, amelynek célja, hogy emléket állítson az elfeledett hősöknek. Fülöp András tudása, elkötelezettsége, valamint a hősök iránti tisztelete mélyen megérintette a jelenlévőket.

Különleges vendégei is voltak a rendezvénynek, hiszen vitéz Szakonyi Péter és vitéz Vadász János dédunokája is megtisztelte az eseményt és az előadás után szívesen meséltek az érdeklődőknek hős felmenőjükről. A Zsigmondy-technikum igazgatója, Laukó Emőke beszélt a Honvéd Kadét programjában résztvevő kadétokról, akik számára is fontos a múlt ismerete és a hősök tisztelete. Míg Czernek István, Druskóczi István és Gredics Péter katonai hagyományőrzőknek hála az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek első világháborús fegyverekkel és felszerelési tárgyakkal.

A sorozat a téli hónapokban megpihen, hogy a tervek szerint áprilisban újult erővel és érdekes előadásokkal térjen vissza. A szervezők elsődleges célja a jövőben is változatlan marad: méltó emléket állítani a magyar katonahősöknek.