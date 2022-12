A kezelések csökkentették a halálozást, ugyanakkor jelenleg minden 12. újonnan fertőzött a kezelésnek ellenálló vírust hordozhat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az AIDS december elsejei világnapja alkalmából tette közzé helyzetjelentését dr. Áy Éva Ph.D. (NNK Nemzeti Referencia Laboratóriuma) tollából, melynek legfontosabb megállapításait idézzük.

A humán immundeficiencia-vírus vagy rövidítve HIV a retrovírusok közé tartozó két faj (HIV-1 és HIV-2) összefoglaló neve. A HIV-fertőzés okozza az AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) betegséget. Az AIDS lefolyása során az immunrendszer fokozatosan leépül és a fellépő fertőzések, tumorok a beteg halálához vezetnek. A vírus leggyakrabban szexuális úton terjed és egyaránt megtalálható a vérben, az ondóban, a hüvelyváladékban. A nemi érintkezésen kívül a fertőzés átvihető vérátömlesztéssel, anyatejes szoptatással vagy a szülés során az anyáról átkerülhet az újszülöttre, írja az internetes lexikon.

A HIV Európában

A világban és Európában továbbra is súlyos közegészségügyi probléma a HIV és az AIDS. A WHO Európai Régiójában 104 765 új fertőzést jelentettek 2020-ban. A járvány a legnagyobb problémát az Európai Régión belül a keleti zónában okozza, a 2020-ban diagnosztizált HIV-fertőzöttek 81 százalékát ebből a régióból jelentették. (Magyarország a közép-európai régió tagja.) A vírus fő átadási módja is változik a földrajzi területeket illetően. Amíg az Európai Unió és Európai Gazdasági Térség országaiban főként a homoszexuális (38,8%), majd a heteroszexuális (29,6%) kontaktus az átvitel leggyakoribb módja, addig a keleti régióban főként heteroszexuális kontaktus (64,1%) mellett intravénás droghasználat (27,0%) révén terjed a vírus. A HIV-fertőzés késői felismerése továbbra is problémát jelent az európai régió legtöbb országában.

A HIV Magyarországon

Magyarországon a vírus hazai megjelenése óta 2021. év végéig összesen 4458 HIV-fertőzöttet regisztráltak, 1144 AIDS-beteget tartanak nyilván, valamint 441 beteg halt meg AIDS következtében. Az utóbbi években átlagosan 200- 240 új HIV-fertőzöttet regisztráltak évente. Túlnyomó többségük férfi, az átvitel jellemző módja a homo- vagy a biszexuális kontaktus. A heteroszexuális kontaktus mellett elvétve intravénás droghasználat révén és maternális úton történt fertőződést is regisztráltak az utóbbi években. Az anyáról magzatra, vagy csecsemőre történő átvitel esetén legtöbbször a gyermek HIV-pozitív státuszára derült fény elsőként, és csak ezt követően az anyáéra. Az EU/EGT országait tekintve Magyarországon az átlagnál magasabb a 30 év alatti új HIV-fertőzöttek aránya, valamint az egyik legmagasabb a homoszexuális kontaktus útján fertőződöttek aránya. 2021-ben az ismert nemű hazai HIV-fertőzöttek között csupán 9% volt a nők aránya, ezzel szemben ugyanebben az évben diagnosztizált AIDS-betegek 23%-a nő. Míg 2021-ben a 30-34 éves korosztály bizonyult a legérintettebbnek, 2018 és 2020 között a 25-29 éves korosztályból jelentették a legtöbb HIV-fertőzöttet. Az AIDS okozta halálozás 1994-ben érte el a tetőfokát, azóta azonban alacsonyabbak az esetszámok, ami vélhetően a hatékony terápiának köszönhető, állt az összefoglalóban.

Kezelés és ellenálló vírusok

2015-ben a WHO meghirdette a „treat all” kezelési stratégiát, miszerint immunstátusztól és egyéb klinikai paraméterektől függetlenül a diagnózist követően minél előbb meg kell kezdeni a HIV-fertőzöttek antiretrovirális kezelését. Megfelelően kiválasztott gyógyszerkombináció alkalmazása esetén ugyanis hatékonyan csökkenthető a vírusszám a betegben, amely jelentősen lecsökkenti a HIV átviteli valószínűségét, a betegség terjedését. A hatékony kezelésre azonban negatív befolyással bírhat a HIV gyógyszer-rezisztencia. Két oka lehet, ha nem hatékony a gyógyszer: vagy a beteg szervezetében alakul ki vírusmutáció, vagy eleve a kezelésnek ellenálló vírussal fertőződött. A kezelés megkezdése előtt ajánlott a rezisztencia mutációk feltérképezése, írja dr. Áy Éva. Az NNK laboratóriumának vizsgálatai szerint átlagosan minden 12. újonnan diagnosztizált, magyarországi HIV-fertőzött rezisztens vírust hordozhat. Feltárták azt is, hogy korábban bekerült egy bizonyos rezisztencia mutációkat hordozó HIV-törzs a hazai kezeletlen HIV-fertőzött populációba, és folyamatosan tovább terjed.

Az ENSZ HIV/AIDS ellenes programja, illetve az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint 2021- ben globálisan 1,5 millióval nőtt, így 38,4 millióra emelkedett a HIV-fertőzöttek száma a világon. 2021-ben naponta átlagosan 1780 ember halt meg AIDS következtében, 15 százalékuk 15 év alatti gyermek. Az alacsony jövedelmű országokban 2019-ben még mindig a 10 leggyakoribb vezető halálok között szerepelt a HIV/AIDS okozta halálozás. Az UNAIDS a HIV pandémia 2030-ra történő megállítását tűzte ki célul, de az elmúlt években tapasztalható járványügyi, gazdasági és humanitárius krízishelyzetek következtében azonban sajnos világossá vált, hogy veszélybe került a HIV-járvány megfékezésére korábban felállított célértékek elérése, állt az NNK honlapján közzétett helyzetelemzésben.



Fontos a szűrés

A HIV-szűrővizsgálatok kiemelt jelentőséggel bírnak, ugyanis a korai diagnózis életet menthet. A vírus anyáról gyermekre történő átvitele is nagy valószínűséggel kivédhető, ha az anyánál időben szűrővizsgálatot végeznek és pozitivitás esetén antiretrovirális terápiában részesítik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ AIDS vérvételi és tanácsadó helyén akár ingyenes HIV szűrés is rendelkezésre áll a lakosság részére.