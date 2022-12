Annak ellenére, hogy az online vásárlás egyre nagyobb méreteket ölt, sokan szeretik a saját szemükkel látni a könyveket, a gyerekjátékokat, utóbbiak esetében fontos szempont az anyag is, a műanyag helyett a fából készülteket favorizálják inkább a szülők. Mindkét boltban arról tájékoztattak bennünket, hogy már novemberben elkezdődik a tájékozódás, a nagyobb forgalom azonban a karácsony előtti két hétre korlátozódik.

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az online rendelés átvevőpontjaként is működő könyvesbolt számos törzsvásárlóval rendelkezik, még ma is telefonáltak, hogy december 24-én érkeznek a kiválasztott kötetekért. A témakörök közt népszerű a mesekönyv, a történelem, az ismeretterjesztő kiadvány. A magyar kortárs szépirodalom a saját kiadó, a Magvető miatt erőteljesen jelen van, a zalaegerszegi törzsközönség számít is rá. Idén elvétve akad a hajdan népszerű képzőművészeti album. Az árak természetesen nagyot nőttek, a forgalom így eléri a 2021-est, de nem vásárlóban, hanem összegben.

A játékboltban az elmúlt években az utolsó hét volt a legerősebb, idén ez elmaradt. Tavaly a csomagküldés járvány miatti megtorpanása hozott forgalomnövekedést, ez évben ilyen probléma nem merült fel. Úgy tapasztalják, 10 éves korig keresnek játékot a gyerekeknek, azután az elektronika és a kütyüáradat veszi át a főszerepet. A kis játékboltba azért is szeretnek járni a vevők, mert kellő segítséget kapnak akkor, amikor nincs ötletük. Ilyenkor egy életkor és egy összeghatár a támpont a kereskedőknek, eszerint javasolnak játékot. Népszerűek a ma már széles választékú felnőtt társasjátékok, és örök klasszikus, a Lego. A magyar játékgyárak híján javarészt külföldi gyártású termékek árai már tavaly elkezdtek felfele kúszni.

Ottjártunkkor a kiskamasz Horváth Dávid válogatott édesanyjával, plüssfigurát biztosan vásárolnak, mondta.