A rendezvények helyszínei vonattal és autóbusszal egyaránt megközelíthetők, idén a győri, a soproni és a szombathelyi karácsonyi vásárokra látogatóknak ötven százalékos menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV. Szolnokra a repülőmúzeumba, és a 2023. január 23-áig tartó „Álmok Álmodói 20” kiállításra is féláron lehet vonattal utazni.

A Gyermekvasúton idén egy kék nosztalgiakocsi és egy piros “debreceni” kocsi fogadja karácsonyi hangulatban a kirándulókat. Az ünnepi járművek január 8-ig minden üzemnap közlekednek, így a téli szünetben is lehetőség nyílik kipróbálni a feldíszített vonatokat. Idén először Széchenyihegy állomás várótermében egy karácsonyi sarkot is berendeztek, hogy az utazás előtti várakozás percei is otthonosabban teljenek. Külsejét fényfüzérek borítják, igazán egyedi látványt kölcsönözve a járműnek. December 28-án és 29-én kisvasúti járműbemutatóra várják a családokat Csillebérc állomásra.

Göd állomás várójában a Vasparipák és Göd emlékkiállítás tekinthető meg ezen a héten, kedden 17 és 19, pénteken 10 és 12, szombaton 14 és 16 óra között, továbbá 2023. január 3-án, kedden 17 és 19, ugyanazon a héten, pénteken 10 és 12, szombaton pedig 14 és 16 óra között.

Gödöllő izgalmas célpont lehet a karácsony szerelmeseinek, mivel könnyen megközelíthető akár vonattal, HÉV-vel vagy busszal is, és az állomástól pár száz méterre található a Karácsonyház, ami egy mesés karácsonyi dekorációval telis-tele üzlet, mellette pedig a Gödöllői Királyi Kastély is ünnepi nyitva tartással látogatható. A Gödöllői Erdei Kisvasút a téli szünetben is üzemel, menetrendről a kisvasút honlapján lehet tájékozódni.

Hatvanban a vasútállomástól 15 perc sétával elérhető a két kiállított gőzmozdony, az 520-as Bumbardó és a 411-es sorozatú Truman.

A Mátra tökéletes célpont a túrázók, természetbarátok, borkedvelők vagy akár csak a tél rajongóinak. A Keleti pályaudvarról Hatvanba, Egerbe és Gyöngyösre közlekedő Agria és Mátra InterRégió járatok már KISS emeletes motorvonatokkal is közlekednek. Eger városa idén is színes programokkal, karácsonyi vásárral várja az odalátogatókat.

Nyíregyházán december 26-án és január 1-jén karácsonyi díszbe öltözött busz közlekedik. A retró autóbuszt helyi díjszabás szerint vehetik igénybe az utasok. A városban többek között Karácsonyi forgatag és Városi Karácsonyi Koncert is várja a látogatókat.

Debrecenben korcsolyapálya, Betlehem, valamint több helyszínen karácsonyi kuckók várják a látogatókat. A Piac utcán a Magyarország 365 fotópályázat 130 válogatott fotója ingyenesen megtekinthető január 6-ig.

Szolnok állomás utascsarnokában a Szolnoki Vasúti Almárium, továbbá a felvételi épület mellett a 424-es gőzmozdony is megtekinthető. A városban a Kossuth téren adventi falu, a Hild téren pedig karácsonyi vásár várja a látogatókat 2023. január 1-ig. Idén december 31-ig 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a vasúttársaság a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum kiállításra utazók részére Szolnok állomásra.

Szegeden a Dóm téren kézművesek, óriás adventi koszorú, szalmalabirintus, továbbá 50 méter magas zárt kabinos óriáskerék is emeli a karácsonyi hangulatot. Vasútbarátoknak és a közlekedés iránt érdeklődőknek a Vasúttörténeti Alapítvány is szervez programot. A TramTrain vasútvillamossal Hódmezővásárhelyre is el lehet utazni, a város színes programokkal készül, karácsonyi vásár, körhinta, és óriáskerék is várja az érdeklődőket. Vasútrajongóknak ajánljuk a Szentesi Gépészeti Gyűjtemény, a szentesi Motorgarázsban összegyűjtött és megőrzött vasúttörténeti gyűjtemény ingyenesen megtekinthető.

Kecskemét a vasútmodellezőknek kedves, hiszen itt megtalálható a Vasútmodellező Alkotóműhely - Vasúti Relikviagyűjtők Kecskeméti Galériája.

Petőfiszállás vasútállomás emeleti helyiségeiben megtalálható a Szentkúti Vasúti Emlékhely.

Pécs vasútállomásán egy ünnepi fényekkel kivilágított 275-ös sorozatú gőzmozdony látható, a város főtere pedig a karácsonyi időszakban installációkkal, fényfestéssel és hangulatos termelői- és kézműves vásárral kápráztatja el a látogatókat. A vasút szerelmesei betekinthetnek a központi forgalomirányítás (KÖFI) mindennapjaiba a Szabadság utca 39. szám alatt. A KÖFI központ 2022. december 19. – 2023. január 8. közötti időszakban naponta 10.00 - 14.00 óra között látogatható előzetes regisztrációt követően.

A Balatonfenyvesi gazdasági vasúton az idei ünnepi időszakban január 3-ig minden menetrend szerinti vonat feldíszítve, fényvonatként közlekedik a normál regionális díjszabás mellett. Érdemes a kisvasúttal Csiszta gyógyfürdőre is ellátogatni és mártózni egyet. A fürdő december 1-jétől naponta 11:00 és 17:00 óra között tart nyitva. Kihagyhatatlan ünnepi program és ingyenesen látogatható Európa legnagyobb templomi betleheme Vörsön, amely január 22-ig tekinthető meg 10:00-16:00 óra közötti időszakban. Az ide utazó Balatonszentgyörgyig mehet vonattal, utána Volánbusszal.

A Vasúttörténeti Kiállítóhely a szigetvári járásban található Szentlászlón. Szentlászlóra utazva Szigetvárig utazhatunk autóbusszal, utána a település közúton közelíthető meg. Palotabozsokon a Vasúti Múzeum előzetes egyeztetés után tekinthető meg. Geresdlakon mézeskalácsfalu látható. Palotabozsok és Geresdlak is jól megközelíthető közösségi közlekedéssel, Mohácsig vonattal, onnan pedig Volánbusszal lehet utazni.

Kaposvár vasútállomáson feldíszített fenyőfa és kivilágított 376-os gőzmozdony örvendezteti meg arra járókat az ünnepi időszakban. Színes programok, karácsonyi vásár várja az odalátogatókat.

Kapostüskevár megállóhelyen a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület által működtetett kiállítás látogatható 2023. január 7-ig, január 9-től szombat délutánonként, 15 és 18 óra között rendes nyitvatartás szerint lesz látogatható.

A fonyódi KÖFI megtekintése vasútkedvelők részére kuriózum lehet. Fonyódon a panoráma sétány is remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít.

Győr állomáson az utascsarnokban van lehetőség megtekinteni a Baross Gábor emlékfalat, valamint a MÁV-ART Galériát, melyen jelenleg a 2022. évi vasutas fotópályázat képei vannak kiállítva. A peronokon elhelyezett vitrinekben a régi győri vasútállomásról láthatók fotók. A VOKE Arany János Művelődési Központban, a 2020. évi országos vasutas fotópályázat képei, a konferenciateremben pedig a gőzmozdonyokról látható retró fotókiállítás is megtekinthető.

A Millenáris parkban 2023. január 29-ig látogatható „Álmok Álmodói 20” kiállítás vasúton szintén féláron érhető el.

Kajla útlevéllel 2023. január 8-áig díjmentesen lehet utazni a MÁV-START és a GYSEV belföldi vonatain, továbbá a Volánbusz belföldi helyközi menetrendszerinti járatain. Részletes tájékoztató: