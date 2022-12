A város önkormányzata saját bevételei terhére, vállalkozóval végeztette el a munkálatokat. Gyarmati Antal polgármester lapunknak elmondta, szükségszerű volt a csere, hiszen a régi drótháló olyannyira elhasználódott már, hogy nemcsak esztétikai szempontok miatt kellett beavatkozniuk, hanem azért is, mert az már nem töltötte be funkcióját.

- A tartóoszlopok egy része megdőlt, a drótháló pedig több helyen kilyukadt már – sorolta tovább a polgármester. – Egyelőre az utcafronti részt sikerült felújíttatnunk, ennek hossza 150 folyómétert tesz ki. A saját erőből finanszírozott beruházás költsége közel négymillió forint volt.

Gyarmati Antal emlékeztetett arra is, hogy folyamatosan újulnak meg a város temetői. Néhány hete – még mindenszentek ünnepe előtt – széles körű társadalmi összefogással a sötétmajori temető kapott egy ravatalozóként szolgáló pavilonépületet, valamint ott is új kerítés épült, továbbá megújították a temetői kőkeresztet is. A zalapatakai temetőnél pedig a túlnőtt tuják eltávolítását követően került új drótfonat az utcafronti kerítésoszlopokra. A központi temetőben ugyancsak szeretnék folytatni a felújítási munkálatokat, utóbbit azonban lehetőség szerint már az önkormányzat saját dolgozóinak bevonásával.