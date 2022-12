A harmadik pirotechnikai osztályba sorolt fel nem használt termékeket, tűzijátékokat január 5-ig le kell adni a vásárlás helyén, mégpedig térítésmentesen. Az I. és II. osztályba tartozó termékek viszont egész évben tárolhatók, felhasználhatók, de tudni kell, hogy ezeket közterületen, tömegközlekedési eszközön, középületben tilos használni, és tiltott a petárda is, birtoklása, használata akár 150 ezer forintos bírságot vonhat maga után.

Az évet búcsúztató, köszöntő éjszakán átlagosan ötven esetben riasztják a lánglovagokat, mert tűzijáték okozott kisebb-nagyobb galibát, vagy akár többmilliós kárt. A leggyakrabban örökzöldek, szeméttárolók gyulladnak ki, de megesik az épületbe csapódó rakéta is. Tűzijátékot csak a kijelölt árusítóhelyeken szerezzünk be, ahol szakképzett árusokkal találkozhatunk. Csak annyi tűzijátékot vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk. Azért sem érdemes készletet felhalmozni, mert a pirotechnikai termékeknek is van szavatossági idejük, ezt követően bizonytalanná válhat a működésük.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

A megvásárolt tűzijátékot biztonságos helyen, gyúlékony anyagoktól távol tároljuk, ne hagyjuk például az autóban; előfordult, hogy a tűzijátékok idő előtt elindultak és a gépkocsi emiatt kiégett. Ügyeljünk arra, hogy szállítás közben ne érje őket csapadék, és otthon se tegyük az eszközöket párás, nedves helyre. A pára vagy víz miatt átnedvesedett tűzijátékokat akkor se használjuk, ha megszáradtak, mert a víztől tönkremennek és hibásan fognak működni. Otthon olyan helyre zárjuk el a tűzijátékokat, ahol nem éri őket napfény és sugárzó hő, különben a hőtől beindulhatnak. Ne férjenek hozzá se a gyerekek, se a háziállatok. A tűzijátékokat tilos megbontani, szétszerelni, átalakítani. Akkor működnek megfelelően, ha elégnek és ezzel megsemmisülnek. Mindenféle átalakítás változtat a megfelelő működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1 -1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg nettó tömeg tárolható. A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza.

Minden legális árusítóhelyen vásárolt tűzijáték mellé jár biztonsági útmutató, amely tartalmazza, hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt, mekkora védőtávolságot kell tartani. Olvassuk el és tartsuk be az utasításokat. Bármilyen tűzijátékkal is búcsúztatjuk az óévet, egyiket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, járművekre, vagy épületekre. Erős szélben ne használjuk fel a tűzijátékokat. Ne tűzijátékozzunk, ha alkoholt fogyasztottunk. Csak közterületen működtessünk tűzijátékot. A társasház erkélye nem számít közterületnek, ezért a társasházak ablakából, erkélyeiről ne indítsuk el ezeket. Menjünk le az utcára és a házaktól, fáktól, villanyvezetékektől távolabb működtessük őket. Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne dobjuk azonnal kukába, ugyanis minden évben kigyullad néhány szeméttároló, sőt néha még a mellette parkoló autóra vagy a közeli épületre is átterjednek a lángok a még forrón szemétbe dobott tűzijáték miatt.

