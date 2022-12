Zalaegerszegi hírek:

Az idei a fejlesztések, átadások esztendeje volt, fogalmazott hagyományos évértékelőjében Balaicz Zoltán polgármester.

A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott sajtótájékoztatón azzal folytatta: 2023 elsősorban az energiaválság kezeléséről szól majd, ám a városi beruházások sem állnak le, s a zalaegerszegi cégek mintegy 135 milliárd forint összértékű fejlesztése révén 2024-ig további 1700 új munkahely jön létre a megyeszékhelyen.

Villamos épületautomatizálási termet adtak át Zalaegerszegen.

Az elektronikai berendezések távoli irányítását modellező KNX termet a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumában alakították ki. A 61 millió forintos szakmai fejlesztés megvalósulása mellett zajlik a középiskola 686 milliós felújítása is. Az új szakképzési rendszerben 2024-ben indul ötödéven az épületinformatikai, épületautomatizálási technikus képzés, amelynek oktatásában nélkülözhetetlen lesz a Széchenyiben mostantól rendelkezésre álló technológia. Erről az átadás során Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató mellett a terem megvalósulásában nagy szerepet vállaló Legrand Zrt. oktatási igazgatója, Kummer Zoltán, valamint Balaicz Zoltán polgármester és a szakképzési centrum vezetői, Szabó Károly kancellár és Vizlendvai László főigazgató is beszélt. A terem országos szakmai továbbképzések szervezésének helyszíne is lehet a jövőben.

Fokozott ellenőrzést tartottak a rendőrök a „Látni és látszani” kampány zárásaként.

A Magyar Autóklub és a rendőrség által október közepén kezdett akció utolsó ellenőrzését kedden tartották Zalaegerszegen, az Alsóerdei úton. Ez alkalommal a Mikulás is közreműködött, ajándékot adott azoknak, akiknél mindent rendben találtak. Horváth László alezredes, a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára elmondta, hogy délelőtt a 76-os főút nagykapornaki tetőhöz közeli szakaszán tartottak figyelemfelhívó akciót a 60 km/órás sebességkorlátozás betartása érdekében.

Keszthelyi hírek:

Öt együttes részvételével zajlott a Zala megyei Néptáncgála Keszthelyen.

Az esemény jó alkalom volt a találkozásra, a tapasztalatcserére is. A Balaton Színházba többek között Nagykanizsáról, Lentiből és Zalaapátiból érkeztek táncosok, de fellépett Keszthely nagy múltú együttese, a Nagyváthy Néptácegyüttes is. A csoportok természetesen zalai táncokat is bemutattak, de megelevenedtek többek között a dél-alföldi és a szilágysági hagyományok is.

Jersey-karácsonyt tartottak Nemesbükön az adventi programok részeként.

Különleges sajtokkal, karácsonyi hangulattal és természetesen Jersey fajtájú tehenekkel várja az érdeklődőket a Korosajt Műhely az adventi időszakban. Nemesbükön idén második alkalommal szerveznek Jersey karácsonyt, s minden adventi hétvégén kinyitják a porták ajtaját.

Udvardy György érsek gyújtotta meg a második adventi gyertyát Hévízen.

A főpásztor az evangélium szavaival figyelmeztetett: térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, hiszen elközelgett az Isten országa. Mint mondta: nagy reménységgel tölt el bennünket Jézus Krisztus születése, hiszen azzal Isten belép az ember életébe. Leszögezte: az isteni közelséget jelzik az adventi koszorún lévő gyertyák fényei, üzenve azt is, hogy szükségünk van egymásra, a szolidaritásra. „Nincs olyan kicsiny dolog a birtokunkban, amit ne lehetne megosztani, ha valaki arra rászorul”, hangsúlyozta az érsek.

Nagykanizsai hírek:

Gyógyszertári szakasszisztensek záróvizsgáját tartották szerdán a nagykanizsai Szakképzési Centrum által létrehozott szakmai vizsgaközpont szervezésében.

A hét szakasszisztens-jelölt felkészültségét neves szakmai bizottság értékelte, többek között dr. Horváth-Sziklai Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalvezetője. Mint elmondta: az OKJ-s képzések megszűnését követően a kormány új alapokra helyezte a szakmai vizsgáztatást, ma már csak akkreditált vizsgaközpontok szervezhetnek ilyet. Hozzátette: gyógyszertári szakasszisztens vizsgára csak azok jelentkezhetnek, akik egészségügyi asszisztensi képzést szereztek és legalább egy évig gyógyszertárban dolgoztak. A képzés 600 órás. Knausz Lívia, a nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont vezetője elmondta: a gyógyszertári szakasszisztens vizsga azért különleges, mert az országban egyelőre csak ők vizsgáztatnak ebben a szakképesítésben.

Évzáró összejövetelt tartott a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ) nagykanizsai hadigondozottak klubja a Vasemberházban.

Az eseményen Gerencsér József elnök elevenítette fel az idei esztendő történéseit és szó esett a jövő évre tervezett programokról is. Kiemelte: bár a tagság egyre idősödik, még mindig szép számmal vesznek részt a tagok a klub programjain. Évente két fontos megemlékezést tartanak: január 13-án, a doni áttörés évfordulóján, valamint május utolsó vasárnapján, amikor a háborús hősök előtt tisztelegnek. A jövő év feladatai között említette a tagság közösségi életének színesítését, ezért más városi klubokkal is együttműködést kezdeményeznek. Emellett külső előadók bevonásával előadássorozat indul egészségügyi és vagyonvédelmi témakörben.

A benzinársapka eltörlése után nem volt nagy forgalom a zalai kutakon.

Nagykanizsán szerda délelőtt semmi sem utalt arra, hogy néhány napja még közelharcot kellett vívni az autósoknak az üzemanyagért. A MOL és az ÖMW Garay utcai töltőállomásán nem alakultak ki hosszú sorok, kifejezetten gyenge volt a forgalom. Jóllehet az autósok többsége úgy gondolta: nem kell már sietni. A Mol kanizsai töltőállomásán a 95-ös benzinért 641 forintot, míg egy liter gázolajért 699 forintot kellett fizetni. Az ÖMW töltőállomásán drágábban lehetett üzemanyaghoz jutni, a 95-ös benzinért 643 forintot, a gázolajért 700 forintot kértek.