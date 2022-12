Az ötlet Csendes Tamástól, a cég közterület-gondozási vezetőjétől származik. Elmondta: minden évben téliesítik a tér bizonyos elemeit, így a szökőkutat is préselt fa lapokkal burkolják be. Ezek nem mindig bírják az időjárás viszontagságait, gyakran kopnak, kifakulnak és olykor összetörnek. Nyáron a város éke a szökőkút, úgy érezték, ez a kitüntetés télen is megilletné. Praktikussági okai is vannak a dekorációnak, hiszen az megvédi a csapadéktól az alatta lévő borítást.

Kanizsai helyek és pillanatok. Fotós: Szakony Attila

- A fotók többsége Nagykanizsán és környékén készült, korábbi nagyszabású eseményeket és ikonikus intézményeket ábrázol, de vannak karácsonyi témájú névtelen fényképek is köztük – folytatta Csendes Tamás. – Például az adventi koszorú gyertyáiról, így aztán a pavilon mellett egy újabb koszorú díszíti a teret. A 35 darab, egyenként falemezekre felragasztott ponyva a cégünk ajándékaként félmillió forintból készült el. Természetesen esőálló, s remélhetőleg a járókelők is gyönyörködnek majd benne. Szeretnénk, ha innentől kezdve minden télen díszíthetné a várost.

Balogh László polgármester örül, hogy ilyen szép ajándékot kapott karácsonyra a város. Szép kanizsai fotókat kötöttek egy csokorba, melyek egyfajta utazásra csábítják a térre látogatókat, hiszen körbejárva a kutat óhatatlanul is visszarepülhetnek az időben. Szerinte jó lenne, ha minél több cég, közösség, akár magánember is érezné az indíttatást, hogy Nagykanizsán mecénásnak, támogatónak lenni jó – nem csak az ünnepek közeledtével.