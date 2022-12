Horváth Ottó, a falu polgármestere számolt be arról, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is igyekeznek segíteni a helyieket. Még a karácsonyi ünnepek előtt eljuttatták a családokhoz a tüzelőt.

-Idén kevesebb tűzifát kaptunk a pályázaton, mint az előző években, most összesen 75 köbmétert - mondta. - Elsősorban a gyermekvédelmi és a lakásfenntartási támogatásban részesülőket segítjük, ez 29 családot jelent. Ennél több rászoruló lenne, főként azok, akiknek alacsony a nyugdíjuk.

Az érintett családok 2-4 köbméter tűzifához jutnak így. A fát a Zalaerdő Zrt.-től szerezték be a tavaszi vágásból, a kiszállítást az önkormányzat oldotta meg.

A polgármester hozzátette, hogy karácsony előtt még pénzbeli rezsitámogatással is segítik a helyieket az önkormányzat anyagi lehetőségei, illetve az érkező igények függvényében. Emellett rászorultsági alapon megoldják az évenkénti rendkívüli segélyezést is kérelem alapján, illetve ha valamelyik családnál problémát tapasztalnak, ott egyedileg is igyekeznek segíteni.

-Több idős, magányos ember van, akire oda kell figyelnünk, ebben segít a falugondnok, a családgondozók, az önkormányzati képviselők. A szomszédok figyelmét is felhívtuk, hogy jelezzék, ha valahol gond van, de ez a rendszer az évek során már kialakult - tette hozzá. - Reméljük, hogy rendben átvészeljük a telet. Gondolkodunk azon, hogy berendezünk egy téli melegedőhelyet, ahol egyedi kályhával fűteni tudunk napközben azok számára, akiknek nehezebb a megélhetése. Erre a célra a sportöltöző lehet alkalmas.

A téli rendezvényeket jórészt hanyagolják, illetve a művelődési házban megoldják a kisebb eseményeket, ahol elektromos fűtést is tudnak használni. A könyvtár pedig mozgó formában működik majd.