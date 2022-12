- 2010-ben kezdtük el a madarak nyilvántartásba vételét, eleinte csak a kastélyparkban a madáretető körül felállított hálóba került tollas teremtményeket gyűrűztük meg, majd a sportcentrum környékén is kialakítottunk egy környezetbarát sarkot, így az ott élő madárvilágot is számbavehetjük. Év közben a Válicka nádasának élővilágát is vizsgáljuk - közölte érdeklődésünkre dr. Illyés Zoltán biológus, a házigazda intézmény vezetője, aki Zalai Béla zoológussal, immár állandó ornitológus segítőjükkel várta a madárvilág iránt érdeklődőket.

Gál Máté percekig tarthatta tenyerében a cinegét, testvérének volt ideje lefényképezni. Mellettük Horváth Samu és Minka

Fotós: Fincza Zsuzsa

Talán a borús, csöpörgős idő miatt nem volt túl nagy a forgalom az etetők körül - amúgy is találnak még bőven élelmet a természetben - így míg a tavalyi szezonnyitón a szépszámú érdeklődő 71 kismadár lajstromba vételénél asszisztálhatott, az idén "csak" 33 szárnyas apróság lábára került gyűrű. A többségük a cinegék nagy családjához tartozott, de akadt közöttük csúszka és mezei veréb is. Két cinkét csak jól szemügyre vettek, ők már korábban megkapták az ékszerüket. Ezúttal viszont madárgyógyításra is szükség volt, egy erdei pintynek ugyanis atkás volt a lába, amit Zalai Béla és dr. Ilyés Zoltán megfelelő szerrel gyógykezelt.

Zalai Béla madárgyűrűzés közben a madárral kapcsolatos tudnivalókat is megosztotta az érdeklődőkkel. Mellette dr. Illyés Zoltán

Fotós: Fincza Zsuzsa

Az immár több mint 12 éves hagyománynak megfelelően nem csak meggyűrűzték és az országos nyilvántartásba vették a hálóba akadt kismadarakat, hanem részletesen be is mutatták őket a zömmel lelkes gyerekekből és szüleikből álló érdeklődők népes táborának. A legnagyobb élményt persze az idén is a madárkák szabadon bocsátása jelentette, az apró foglyok ugyanis a gyerekek tenyeréből repülhettek el.

Az erdei pinty vérző és atkás lába gyógyszeres kezelés kapott

A tervek szerint a botfai kastélyparkban kéthetente tartanak madárgyűrűzést.