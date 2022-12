Teleki László, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: a közelmúltban pályázatot nyújtottak be a Béres Alapítványhoz, melynek eredményeként 320 üveg, 30 milliliteres Béres Csepp Extra készítményt kaptak.

- A gyógyhatású készítményeket csak orvosi felügyelet mellett lehet szedni, ezért úgy döntöttünk, hogy a készítményeket a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ lakói között osztjuk szét, illetve a Vöröskereszt is kap a készítményekből, hogy a házi segítségnyújtás keretében ki tudja osztani azoknak, akiknek amúgy is szükségük van immunerősítésre - mondta Teleki László, aki jelezte: a Vöröskereszttel és a két intézménnyel kiterjesztették az együttműködést az adventi adománygyűjtésre is, melynek keretében a következő két hétvégén a Tesco Áruházban várják a felajánlásokat.

Teleki László végül a karácsonyi ételosztásról is szólt. Mint mondta: december 24-25-26-án 15.30 órától ismét egy tál meleg étellel várják a rászorulókat a Teleki utcai közösségi házban.