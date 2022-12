Tűzijátékok és amit tudni érdemes róluk

Szerdától szabad a tűzijátékok, hivatalosan a harmadik osztályba tartozó pirotechnikai termékek vására. Ezek az esztendő utolsó napjáig vásárolhatók meg és szilveszter estéjén 18 órától másnap reggel hat óráig szabadon felhasználhatók- tájékoztat a Zalai Hírlap. A harmadik pirotechnikai osztályba sorolt fel nem használt termékeket, tűzijátékokat január 5-ig le kell adni a vásárlás helyén, mégpedig térítésmentesen. Az I. és II. osztályba tartozó termékek viszont egész évben tárolhatók, felhasználhatók, de tudni kell, hogy ezeket közterületen, tömegközlekedési eszközön, középületben tilos használni, és tiltott a petárda is, birtoklása, használata akár 150 ezer forintos bírságot vonhat maga után.

Most érdemes szaloncukrot venni

Bizonyára a magas árak miatt maradt meg sok szaloncukor az üzletekben, most akciókkal igyekeznek kiárusítani a maradékot – írja a zaol.hu. Zalaegerszegen a nagy kereskedelmi áruházakban karácsony után is bőséges még a választék szaloncukorból. Az egyik multinál 50, egy másiknál 60-70 százalékos leértékeléssel kínálták az édességet. Nem csoda, hogy sok dobozzal megmaradt, a kilónkénti ár még a legolcsóbb kategóriában is nagyon megemelkedett már tavaly, s ezt tetézte az idei, minden élelmiszerre kiterjedt drágulás. Bár lehetett idén, karácsony előtt 1700-1900 forintért is venni a kimért édességből, a minőség nagyon változónak bizonyult, s aki igazán különlegeset akart, kilónként 10 ezer forint felett kellett rászánnia.

Több projekt indul jövő év elején Zalalövőn

Több jelentős beruházás indulhat a közeljövőben Zalalövőn, mert pályázati támogatásokból forrást tudott hozzájuk rendelni az önkormányzat, továbbá a közbeszerzési eljárások is megindultak már. Minderről Gyarmati Antal polgármester tartott tájékoztatót – olvasható a Zala Hírlapban. A legelőrehaladottabb állapotban a mintegy 148 millió forintos belterületi csapadékvíz-elvezetési projekt van, hiszen ott már a kivitelezési szerződéseket is aláírták, s a munkaterületek átadása is megtörtént.

A helyben készült borokat népszerűsítik Pusztaszentlászlón

Ötödik alkalommal tartotta meg Sétáló kóstoló elnevezésű rendezvényét az Újhegyi Borbarátok Egyesülete Pusztaszentlászlón – tudósít a Zalai Hírlap. Szerdán délután ötven vendéget fogadtak a község fölé magasodó dombháton, ahol négy pincében összesen 13 különböző bort kóstoltattak velük. A program résztvevői között pedig akadnak évek óta visszatérő vendégek, akiknek véleménye különösen fontos az egyesület tagjai számára, hiszen nekik már van összehasonlítási alapjuk. Meglátásaik szerint nemcsak a borok minőségén érezhető javulás, de a szervezettséget illetően is pozitív változásokról számoltak be.

A csukák és feketesügérek birodalma a muraszemenyei tó

A csapadékhiány okozta a legtöbb gondot 2022-ben a muraszemenyei Öreg-tó pecásainak, hiszen ennek következtében alacsony vízállás alakult ki, s a növényzet térfoglalása is megindult az egyre népszerűbbé váló horgászvízen – írja a zaol.hu. Mindennek ellenére halpusztulással nem találkoztak a horgászok, továbbá örömmel konstatálták, hogy hogy nőtt az éves jegyet váltók száma. Horváth Dávid tógazda elmondta: utóbbi ténynek, valamint programjaik növekedésének köszönhetően gyarapodtak a bevételeik, ezáltal a gazdálkodásuk is biztosabb alapokon áll már. 2022-ben fogható méretű pontyot, illetve ponty- és csukaivadékot is tettek a vízbe.

Vigyázzunk kedvenceinkre az év végén is

Gróf Krisztián közel húsz éve foglalkozik kutyakiképzéssel, majd 2011-ben megalapította a Zalai Kutyasulit, aminek jelenleg is vezetője. A szakember úgy gondolja, legjobb védekezés mindenképpen a megelőzés, szilveszterkor figyeljünk kedvenceinkre – mondta a Zalai Hírlapnak. A gazda több óvintézkedést tehet, hogy a kutya ne kapjon sokkos élményt. Legcélszerűbb az elzárás fedett helyre, mondta. Statisztikák szerint január elsején akár több százra, ezerre tehető az elveszett kutyák száma országszerte, s szomorú tény, hogy közülük jó páran örökre elkóborolnak. Krisztián tapasztalatai szerint ilyenkor sokan hívják az állatvédőket, állatorvosokat, akiknek igencsak leterhelt az évkezdés.

Ha játszanak, nyernek is az asztaliteniszezők

Kétszer győzött, egyszer, játék nélkül viszont kikapott a női asztalitenisz NB I Nyugati csoportjában a Kanizsa Sörgyár – olvasható a Zalai Hírlapban. Győrben rendezték meg a bajnokság legutóbbi játéknapját, melyen három halasztott mérkőzés várt a dél-zalai együttesre. Ezek közül kettőt rendben meg is nyert a kanizsai alakulat, melyben a rutinos Végh és a fiatal tehetség Gvozdenovic viselte a terhek javát, de mellettük két „kicsi”, Deák és Kele is szóhoz jutott. A Szekszárd elleni rangadó viszont nem a remények szerint alakult.