– A hasán nagy kiterjedésű, szétnyílt emlődaganat, valamint nagyméretű sérv volt – mondta Skanecz Tamás, a menhely telepvezetője. – Nem beszélve a hátán látható terebélyes szőrhiányról, amit véresre vakart. Ezt remélhetőleg csak bolhák okozták, és nem valamilyen hormonális vagy allergiás reakció állhat a háttérben. Mivel az eset nem tűrt halasztást, azonnal az állatorvosunkhoz vittük. Dr. Fekete Ágoston, mint mindig, ezúttal is soron kívül fogadta a kritikus állapotban lévő ebet. Úgy tűnik, a műtét sikerült, az orvos a gyors beavatkozás során a beteg szöveteket eltávolította.

A telepvezető hozzátette: már kicsit jobban van a kutyus, evett, felkelt, sétált is kicsit, de a nehéz időszak még nem múlt el. Sőt, sajnos egyelőre azt sem lehet megmondani, hogy kialakultak-e olyan áttétek, amik a későbbiekben súlyos következménnyel járhatnak.

Forrás: ZH

– Most arra koncentrálunk, hogy minél előbb teljesen felépüljön, és szerető, gondoskodó gazdára találhasson – folytatta. – Addig is kérjük, ha valaki felismeri, vagy a környezetéből hirtelen elveszett egy hasonló, 7-8 éves szuka kutya, azt jelezze nekünk, akár a Facebook-oldalunkon keresztül privát üzenetben. Az jól látszik, hogy ebben az esetben már komoly elhanyagolásról van szó, ez a bánásmód véleményünk szerint állatkínzásnak is minősülhet. Jó lenne, ha hasonló gyötrelmeken egyetlen állatnak sem kellene átesnie. Az állattartóknak egy jótanács: az emlődaganatok kialakulását ivartalanítással meg lehet előzni.