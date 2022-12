Ausztrál online versenyen mutathatták meg tudásukat a lenti ír szteppesek

A lenti Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport hét táncosa vett részt a közelmúltban az ausztrál Melbourne Unicorn Feis elnevezésű nemzetközi online táncversenyen – számol be a Zalai Hírlap. A lenti csoport tagjai először mérették meg magukat online versenyen, a két idősebb táncost kivéve az ifjaknak ez volt életük első nemzetközi versenye. A felhívás alapján a táncokat előre fel kellett venni, majd egy elektronikus felületre feltölteni a megszabott határidőig. A táncverseny napján valamennyi videót lejátszották a szervezők, így a táncosok látták, hogy a világ különböző tájain élő társaikhoz képest hol tartanak, milyen szintet képviselnek. A versenyen Ausztráliától Írországon, Hong Kongon, Németországon, Hollandián át az Amerikai Egyesült Államokig több nemzet is képviseltette magát a magyarok mellett.

Önkormányzati ülés Zalaszentgróton

A decemberi ülésén döntött a zalaszentgróti képviselő-testület a Városi Könyvtár és Művelődési - Felnőttképzési Központ igazgatói munkakörére vonatkozó pályázat kiírásáról – írja a Zalai Hírlap. Az önkormányzat külön köszönetét fejezte ki Varga István nyugdíjba vonuló igazgatónak Zalaszentgrót kulturális életének előmozdításáért és szervezéséért végzett kitartó munkájáért, a város és környékének közművelődési életében 45 éven keresztül betöltött aktív tevékenységéért, írta Facebook-oldalán Baracskai József polgármester.

Rendőrök tartottak figyelemfelhívó akciót Lentiben

A biztonsági öv használatára hívták fel a figyelmet a rendőrök a rendezvénytéren Lentiben – olvasható a Zalai Hírlapban. Az akció során 18 éven felüliek próbálhatták ki a biztonságiöv-szimulátort. Komláti Beatrix, a közlekedésrendészeti alosztály vezetője elmondta, hogy az utóbbi időszakban a nagy számban megnövekedett közúti balesetek elkerülése érdekében kezdeményezett baleset-megelőzési kampányt a rendőrség.

János-napi borszentelést tartottak Kerkaszentkirályon

János-napi borszentelést tartottak kedden délelőtt a Vörcsöki-hegyen a helyi gazdák – tájékoztat a a zaol.hu. A ceremóniát Végi Csaba esperes-plébános végezte, aki egy szentírási részletet említve a mértékletes borfogyasztásra hívta fel a jelenlévők figyelmét. A János-napi borszentelés hagyománya egy régi legendához kötődik, amely szerint az evangelista Szent Jánosnak nem ártott meg a mérgezett bor, életben maradt, miután hitének bizonyítékául a pogány főpap, Aristodemus előtt kiürítette az italt tartalmazó kelyhet. Ezért tartanak János-napon, azaz december 27-én borszentelést a szőlészek-borászok.

Zalaapáti ifjú polgárait köszöntötték a községházán

Nyolc idén született csöppség kapta meg kedden a Zalaapáti Ifjú Polgára-címet, családjuk pedig a 40-40 ezer forintos önkormányzati támogatást – olvasható a Zalai Hírlapban. Vincze Tibor polgármester elmondta, e 15 éves, 2008-ban indult programmal az a céljuk, hogy a családokat s a felnövekvő nemzedéket támogassák, ezzel is segítve, hogy Zalaapáti megőrizze, vagy inkább gyarapítsa lélekszámát. A támogatásnak csupán annyi a feltétele, hogy a gyermek s legalább az egyik szülője a településen lakjon, az ifjú pedig később a helyi óvodába, majd az általános iskolába járjon. Születéskor 40, a bölcsődébe-óvodába lépéskor 30, az iskolai beíratáskor ismét 40, a ballagáskor pedig 20 ezer forintot kapnak a családok.

Borszentelésre gyűltek össze a gazdák Pákán

Kedden, János napján hagyományos borszentelésre gyűltek össze a helyi szőlősgazdák a plébánia közösségi házában – írja a zaol.hu. A közös imádság után Németh Csaba plébános áldotta meg az idei év üvegekbe zárt termését és idézte fel a János-napi borszentelés hagyományát, legendáját. Idén is volt miért hálát adni, hiszen jó borok kerültek a palackokba. A munka eredményét aztán meg is kóstolták a jelenlévők, hiszen a borok megáldása után kis vendéglátásra, beszélgetésre is sor került.

Sánta Ernő nyerte a kupát

A szezon 15 legjobb játékosának döntőjével lezárult a ZTE Ulti Szakosztály éven át zajlott versenysorozata, a 8. Göcsej Kupa. A fináléba a 12 fordulós alapszakasz legjobbjai kerültek, a győzelmet pedig Sánta Ernő (ZTE) szerezte meg, Tislér Árpád (Gelse) és Horváth János (Keszthely) előtt. Külön díjazták a szezon legjobb zetés kártyásait: az alapszakasz és a finálé ös - szesített pontszámai alapján ugyancsak Sánta Ernő végzett az élen, Sipos László és Stifft Ferenc előtt. A döntőben alsóházi küzdelem is zajlott, az alapszakasz 16–30. helyezettjeinek részvételével, ezt Kiss Elek (ZTE) nyerte meg.