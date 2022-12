Kötet jelent meg a zalaegerszegi közgazdászképzés 50. évfordulójára.

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában, az ötven éve alapított zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskola jogutód intézményében mutatták be a kiadványt. A felsőoktatási intézmény a zárdában kezdte meg a működését 1970-ben, majd a Petőfi laktanya helyén létrehozott campuson a Budapesti Gazdasági Egyetem égisze alatt folytatta a közgazdaságtan mellett mérnöki képzéssel bővült oktatást. Az ötven év meghatározó egyéniségeit, az alapításban részt vevőket, oktatókat, egykori hallgatókat, az intézmény létét egyengető városi vezetőket szólította meg az Emlékek a zalaegerszegi közgazdászképzés fél évszázadából című könyv szerzője, Bóbics László. A kötetbemutatón dr. Németh István főigazgató, a Pannon Egyetem stratégiai rektorhelyettese számolt be az egyetemi kar számára fontos partnerek előtt a kötet megszületésének folyamatáról.

Bemutatták a keszthelyi könyvtárban a Nyugat-balatoni kalendárium 2023-as kötetét.

A közel 250 oldalas kiadvány elején Papp Péter búcsúja olvasható a hajdani szerkesztőtárstól, Pelcz Istvántól, aki idén áprilisban hunyt el. A kötetbemutató esten Papp Péter beszélgetőtára Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató volt, aki számos anekdotával egészítette ki a kalendáriumban szereplő témákat, írásokat, amelyek között az érdeklődők olvashatnak például Castelli Árpádról és a Kis-Balaton lecsapolásáról, Gyenesdiás kulturális életéről, a keszthelyi Munkácsy utcában lévő két villa történetéről, valamint a Balaton legnagyobb vitorlás hajójáról, a Phoenix gályáról is. A Nyugat-balatoni kalendárium Kitekintő részében ezúttal Nagykanizsát ismerheti meg közelebbről az olvasó, Kardos Ferenc szerkesztésében. Az összeállítás történeti érdekességeket és irodalmi válogatást is tartalmaz, Nagy Antal Géza írásából pedig az is kiderül, hogy egy 1822-es nagykanizsai várostérkép másolata alapján tökéletesen rekonstruálható Csokonai Az özvegy Karnyóné című művének színhelye.

A második adventi gyertyát dr. Udvardy György veszprémi érsek lobbantotta lángra vasárnap Hévízen.

A főpásztor leszögezte: Isten országa maga Jézus Krisztus személye, tanítása és cselekedete, s „miatta kell bűnbánatot tartanunk, készülnünk, és ő az, aki ösztönöz bennünket, hogy megtanuljunk jól szeretni”. A főpásztor arról is beszélt, sok mindenben közös a vágyunk, például abban, hogy legyen béke, mindenki szeresse a másikat, ne legyen gyűlölködés, önzés és ne legyen közöttünk szegény. Ezen a vasárnapon a Brunszvik-óvoda fiataljai s az Ardens Ignis kórus adott adventi műsort, az esős idő miatt az árkádok alatt.

Zalaszentgróton csak a telekadót emelik jövőre.

Döntött a helyi adók jövő évi mértékéről a zalaszentgróti önkormányzat, miután a törvényi szabályozás már lehetővé teszi az emelést. A városban helyi iparűzési adót, építményadót, telekadót és idegenforgalmi adót szednek, ezeken kívül a magánszemélyek kommunális adóját vezették be. Az önkormányzatnak jelentős bevételi forrását képezik a helyi adók, mérlegelve azonban a gazdaság teljesítőképességét, a lakosságot érintő inflációs terheket és a rezsiköltségek emelkedését, az adónemek közül csak a telekadót emelik jövő év elejétől. Az érintetteknek eddig évente 40, 50 vagy 80 forintot kellett fizetni négyzetméterenként, a telek övezeti besorolásától függően. Az összegek 70, 80, illetve 110 forintra emelkednek.

Vasárnap ismét Magyar Jánost választották meg a szlovéniai, muravidéki Lendva polgármesterének.

Szlovénia 47 községében tartották meg az önkormányzati választások 2. fordulóját. Ebben a körben azok közül a polgármesterjelöltek közül választhattak a szavazójoggal rendelkező polgárok, akik az elsőben a legtöbb szavazatot kapták. A Lendvai Községben 2 jelölt jutott a második körbe. Magyar János több mint 55 százalékkal nyert. Lendva zalai testvérvárosának vezetője, Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester a közösségi oldalán is gratulált a nyertesnek.

Az elmúlt három év munkáinak eredményét mutatta be a Hetés Kulturális Egyesület hímzőszakköre Göntérházán.

A kiállítás szombaton nyílt meg a muravidéki település faluotthonában. A jelenleg 15 aktív taggal működő csoport általában évente ad betekintést munkáiba, az elmúlt két esztendő során azonban a pandémia miatt elmaradtak kiállításaik. A csoport 16 éve dolgozik együtt a Zalaegerszegen élő népi iparművész, Török Eta szakmai irányításával. A kiállításon láthatók azok a munkák is, amelyekkel az elmúlt időszakban két rangos díjat is elnyert a szakkör. Békéscsabán közös tevékenységüket ismerték el országos díjjal, Mezőkövesden a Kissjankó Bori Országos Hímzőpályázaton pedig Fehér Andrea, a csoport egyik tagja kapott különdíjat hímzett menyasszonyi ruhájáért.

Ellopta randevúpartnereinek bankkártyaadatait egy férfi.

A 31 éves szombathelyi férfi tavaly egy szombathelyi, majd egy keszthelyi randevúja alkalmával is megszerezte partnere bankkártyájának adatait. Kihasználta, hogy a nők kimentek a mosdóba, és a táskájukból kivette a plasztiklapot, lefényképezte mindkét oldalát, s a megszerzett adatokat felhasználva fizetett az interneten rendelt szolgáltatásokért. Amikor Keszthelyen egy Kossuth utcai vendéglátóhelyen dolgozott, egyik munkatársa bankkártyáját is felhasználta. A férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat.