RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! (az Egerszeg Rádió reggeli műsora Gáspár Zsolttal és Mihály Lucával) 10.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék Csuka Jenniferrel) 14.00 Helló Egerszeg (hasznos információk, érdekességek sok-sok slágerrel és Németh Mikivel) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Like (csak zene – szöveg néllkül) 21.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Szigeti Évával) 23.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Sok víz lefolyt már a Murán... (ismétlés) 10.35 Mester-Ember (ismétlés) 11.05 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Horizont 17.15 Tini Express 18.00 Napi krónika 18.20 Sztárfigyelő 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Horizont (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Képújság 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 9.30 Forgószínpad (színházi magazin) 10.00 Képújság 17.15 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik (senior torna, 17. rész) 17.30 Aréna (sportmagazin Gyimesi Mártonnal) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 21.00 Híradó 21.30 Képújság

Kanizsa: 06.30 Visszatekintő 07.00 Karácsonyi Zenélő Kanizsa – Fentős Ferenc Kamarazenekar 07.30 Visszatekintő 08.00 Best of Családias 08.30 Diagnózis 09.00 Hargita 09.30 Négy évszak a Hortobágyon – Tél-tavasz-nyár-ősz 10.30 Visszatekintő 11.00 Lapozó 12.00 Karácsonyi Zenélő Kanizsa – Fentős Ferenc Kamarazenekar 12.30 Best of Családias 13.00 Diagnózis 13.30 Hargita 14.00 Négy évszak a Hortobágyon – Tél-tavasz-nyár-ősz 15.00 Lapozó 18.00 Visszatekintő 18.30 Karácsonyi Zenélő Kanizsa – Sári Gábor műsora 19.00 Visszatekintő 19.30 Best of Kanizsakult 20.00 Kanizsai magyar légió 20.45 A Vargyas-szoros elveszett világa 21.45 Visszatekintő 22.15 Lapozó 00.00 Visszatekintő 00.30 Karácsonyi Zenélő Kanizsa – Sári Gábor műsora 01.00 Visszatekintő 01.30 Best of Kanizsakult 02.00 Kanizsai magyar légió 02.45 A Vargyas-szoros elveszett világa 03.45 Visszatekintő 04.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 6.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 7.00 Diagnózis (egészségügyi magazin) 7.35 A levegő versenyparipái – A magyar postagalambászat múltja... (Savaria Filmfesztivál) 8.00 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 8.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 9.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 9.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 10.00 Diagnózis (egészségügyi magazin) 10.35 A levegő versenyparipái – A magyar postagalambászat múltja... (Savaria Filmfesztivál) 11.00 Balatoni Mozaik (Beszélgetés a térség polgármestereivel) 11.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 12.00 Képújság 18.00 A lábasház (Savaria Filmfesztivál) 18.29 Részekből egészet (Savaria Filmfesztivál) 19.00 Kísértés (Savaria Filmfesztivál) 19.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 19.45 MMA portré: Király László – Imádom ezt a kicsi lyukat 20.37 Álmatlanság (Savaria Filmfesztivál) 20.40 Utca 36-38 (Savaria Filmfesztivál) 20.45 Visegrád 2018 (Savaria Filmfesztivál) 21.00 A lábasház (Savaria Filmfesztivál) 21.29 Részekből egészet (Savaria Filmfesztivál) 22.00 Kísértés (Savaria Filmfesztivál) 22.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 22.45 MMA portré: Király László – Imádom ezt a kicsi lyukat 23.37 Álmatlanság (Savaria Filmfesztivál) 23.40 Utca 36-38 (Savaria Filmfesztivál) 23.45 Visegrád 2018 (Savaria Filmfesztivál) 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 Adáskezdés, műsorajánlat – Karácsonyi műsor a pákai templomban – Karácsonyi műsor Iklódbördőcén – A Kerti Sándor Kulturális Egyesület karácsonyi műsora a tornyiszentmiklósi templomban – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések