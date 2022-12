A nem megfelelő karácsonyi ajándékok cseréjének lehetőségeire hívja fel a figyelmet az Ecommerce Hungary Egyesület

A legtöbb webáruháznál egyszerű és ingyenes a termékvisszaküldés, de számos üzlet is lehetőséget biztosít a vásárlóknak arra, hogy akkor is visszavigyék karácsonyi ajándékot, ha nem hibás - hívta fel a figyelmet az Ecommerce Hungary Egyesület szerdai közleményében.

A magyarországi elektronikus kereskedelem fejlődését segítő szervezet kiemelte: online vásárlás esetén a vevőt 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amely nem köthető feltételekhez, például az eredeti csomagolás meglétéhez. A kereskedőnek a vételárat és a szállítási díjat is meg kell térítenie a termék visszajuttatását követő 14 napon belül.

A visszaküldés oka bármi lehet, ugyanakkor ez a lehetőség egyes termékekre nem vonatkozik, például a gyorsan romló élelmiszerekre, a kibontott csomagolású elektronikai eszközökre vagy a letöltött programokra - jelezte az egyesület.

A vásárlás előtti tájékozódás fontossága mellett a megrendelés után is lényeges az informálódás, sok e-kereskedő ugyanis a törvényi előírásnál kedvezőbb lehetőségeket biztosít - hangsúlyozta az Ecommerce Hungary.

Az üzletben vásárolt termékeknél kizárólag az áru hibája esetén kötelező a csere vagy az ár visszatérítése, de sok üzletben van lehetőség arra, hogy a vevők bizonyos időn belül, a bizonylatot felmutatva visszavigyék a nem megfelelő karácsonyi ajándékot - tették hozzá.