Mindezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg szombaton este a Dísz téren, ahol a szeretet jelképét, a negyedik adventi gyertya fényét lobbantotta fel. Örömét fejezte ki, hogy megint sikerült megszervezni az egerszegi advent programjait, majd így folytatta: a következő napok pedig hozzanak mindannyiunk számára megnyugvást, és örömteli legyen a készülődés az év legszebb ünnepére.

A rendezvényen hirdették ki az Adventi kézfogás elnevezésű jótékonysági program eredményét. Az akciót 2016 óta évente rendezik meg, idén nyolc civil szervezet közreműködésével gyűjtöttek adományt, amelyet ez alkalommal a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület kapott meg.

Az 1999 óta működő, kiemelkedően közhasznú civil szervezet elnöke, dr. Szittyai Borbála úgy fogalmazott, minden segítségre szükségük van. A fenntartási költségek nagyon megemelkedtek, ez igaz az energia árára, munkabérre, az orvosi kiadásaikra. Fontos az anyagi támogatás, de az önkéntesek közreműködése nélkül nem is tudnák ellátni a menhelyen élő százötven kutyát. A rendszeres takarítás, etetés mellett a hideg napokon az itatók fagymentesítése ad sok tennivalót. Emellett gondoskodni kell a kutyák napi mozgatásáról, sétáltatásáról.

Az elnök beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben megnőtt a menhelyre kerülő állatok száma, gyakran hoznak be kölyköket, ezért alapvető fontosságú lenne az ivartalanítás, amihez az egyesület segítséget is nyújt.