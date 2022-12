ZALAEGERSZEGI HÍREK

Igazgatási szünet a zalaegerszegi hivatalban

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. december 22. és 2023. január 6. napja között igazgatási szünetet rendelt el – olvasható a Zalai Hírlapban. A hivatal Kossuth és Ady utcai épületei ezen időszakban zárva tartanak. A Polgármesteri Hivatalban a fenti időszakban az ügyfélfogadás, az ügyintézés, az iratok befogadása, az elektronikus munkavégzés, a hivatali kapun történő ügyintézés szünetel. Az alábbi ügytípusokban történik ügyintézés: a halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi és Nyilvántartási Csoportja, valamint a Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoportja a Széchenyi tér 2–5. szám alatti épületben rendes ügyfélfogadási időben tart ügyeletet. Anyakönyvi és Nyilvántartási Csoport: az igazgatási szünet időszakában kizárólag születési és halotti anyakönyvezés, halottvizsgálati bizonyítvány kiadása, anyakönyvi kivonatok kiadása történik.

Iskolafogászati körzet ellátása megpályázható Zalaegerszegen

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a zalaegerszegi V. számú iskolafogászati körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki – írja a zaol.hu. A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani. Benyújtási határidő 2023. január 25. Részletes információ kérhető a Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjától.

Januártól online működik a Buday Art Galéria

A koronavírus világjárvány alatt már elkezdődtek a nehézségek, ám az orosz-ukrán háború, s a kialakult energiaválság tette elkerülhetetlenné a Buday Art Galéria bezárását – tájékoztat a zao.hu. A képzőművészeti alkotásokat árusító üzlet azonban nem szűnik meg, hanem január másodikától az online térbe költözik. Buday Mihály mindezek ellenére derűlátó. Mint mondja, életének csupán ez a része változik. A nyári zalaszentgyörgyi és tófeji művésztelepeket ugyanúgy szervezi, szerencsére ahhoz már megvan a pályázati forrás.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Idén is támogatta a civil szervezeteket a nagykanizsai önkormányzat

Az év utolsó közgyűlésén az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatát is áttekintette a képviselő-testület. az önkormányzat a közvetlen anyagi támogatás mellett számos más eszközzel, például ingyenes ingatlanhasználattal is segíti a civil szervezetek munkáját – olvasható a Zalai Hírlapban. Mint az a beszámolóból kiderült: idén a kulturális keret terhére 37 egyesület, alapítvány vagy intézmény részesült támogatásban, mintegy 10 millió forint keretösszeg erejéig. A sportszervezetek külön pályázat útján kaptak támogatást, a 70 millió forintos keretösszegen 41 szervezet osztozott. Emellett a polgárőr egyesületek is részesültek támogatásban, összesen 820 ezer forintot osztottak szét közöttük. Korábban az önkormányzat az idősügyi klubok működéséhez ugyancsak nyújtott támogatást, ám az idén erre nem volt lehetőség.

Fotókiállítás a színházi előcsarnokban

Fent / Lent címmel nyílt kiállítás a közelmúltban a Kanizsa Fotóklub három tagja, Tollár Eszter, dr. Simán László, valamint Varga Szilárd alkotásaiból a Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi előcsarnokában. A tárlatot az ugyancsak fotográfus Molnár Tibor ajánlotta az érdeklődők figyelmébe – írja a zaol.hu.

Idén is megrendezte hagyományos fényfutását az Iszkiri Futóklub Lentiben

Közel 150-en, gyerekek, felnőttek közösen vettek részt az Iszkiri Futóklub már hagyományosnak számító közösségi futásán a karácsonyi ünnepeket követően, kedden este Lentiben – tájékoztat a Zala megyei hírlap. A karácsony és az év vége között megrendezett sporteseményen valóban nem a

gyorsaság, hanem a részvétel a fontos, még a nyugdíjasklub tagjai is vállalkoztak egy rövidebb távra.A futóklub 2017-ben életre hívott eseményére a helyiek mellett a megye több pontjáról érkeztek futók ez alkalommal is. A gyerekek 500 és 900 méteren mérethették meg magukat a római katolikus templom körüli "pályán", a felnőttek pedig 5 vagy 10 kilométert futhattak a városban az üdülőövezetig és vissza.

KESZTHELYI HÍREK

Vízitúraközpont épült a keszthelyi Libás strandon

Kajak-kenu pont épült a keszthelyi Libás strandon, ahonnan a jövőben vízitúrákra indulhatnak a sportos élményeket kereső vendégek – olvasható a Zalai Hírlapban. GINOP-forrásból, az unió és a kormány támogatásával több vízitúra-megállóhely épült vagy újult már meg. Ősszel elkészült például a balatonfüredi Kékszalag Port, a legújabb fejlesztések egyike pedig a keszthelyi Libás strandon megépült vízitúraközpont. A város legfiatalabb strandja árnyas fákkal, játszótérrel, valamint sportpályákkal és eszközökkel várja vendégeit. A terület a gyerekek számára is biztonságos, hiszen a víz nagyon tiszta s lassan mélyül. A Libás strand 2022-ben a Kék Hullám-versenyben ötcsillagos minősítést kapott.

Csángó szilvesztert tart a Re-Folk zenekar

Az év utolsó csángó táncházát tartja Keszthelyen a Goldmark Károly Művelődési Központ nagytermében december 30-án, pénteken a Re-Folk zenekar – tájékoztat a zaol.hu. Délután 17 órától gyermekeknek lesz foglalkozás, majd 18 órakor a felnőtteknek szól a táncház. Az együttes invitálása szerint batyus bejglimaradékot és pálinkát hozni ér. A rendezvényre a belépés díjtalan.

A balatoni komp szilveszterkor és újév napján is közlekedik

Szántódrév és Tihanyrév között a kompok folyamatosan szállítják a gépjárműveket és utasokat az ünnepek alatt is, csak szélsőséges időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem indulnak – írja a zaol.hu. A forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűríti járatait a Bahart, közölte a társaság a honlapján. December 31-én Szántódrévből 7 órától 15 óráig, Tihanyrévből 7 óra 15 perctől 15 óra 15 percig, január 1-jén Szántódrévből 10 órától 17 óráig, Tihanyrévből 10 óra 15 perctől 17 óra 15 percig járnak a kompok, melyek az ünnepi időszak alatt is óránként közlekednek.