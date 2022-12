A közelmúltban írtunk arról, hogy az északnyugat-zalai kisvárosban december 12-vel bezár a Takarékbank helyi fiókja, s az ATM automatát is leszereli a pénzintézet. Gyarmati Antal polgármester akkor is, most is elmondta: az önkormányzat elfogadhatatlannak tartja, hogy Zalalövő és környéke működő bankfiók nélkül maradjon, ezért egyrészt aláírásgyűjtést kezdeményeztek a Takarékbank Zrt. szolgáltatásának fenntartása érdekében, másrészt más pénzintézetekkel is felvették a kapcsolatot. Ennek eredményeként sikerült megállapodást kötniük a K&H Bankkal, amely hetente egyszer – első alkalommal december 9-én, pénteken 9 és 13 óra között – kihelyezett ügyfélfogadást tart a közös önkormányzati hivatal épületében.