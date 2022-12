Szólt még a vendégekhez még dr. Sifter Rózsa főispán is, aki szerint a zalai összefogás kiválóan sikerült, hiszen ez látszik a választási eredményen is. A zalai és zalaegerszegi fejlesztések gördülékenyen haladnak, melyekkel a jövőt alapozták meg, s szeretnék ezt folytatni. Egyéni sikereket el lehet érni ideig óráig, viszont nagy eredményeket csak közös munkával valósíthatnak meg. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi zalaegerszegi látogatásakor is megdicsérte ezt a zalai együttműködést, mely kötelezettségeket jelent az elkövetkező időkre, de továbbra is hisznek a közös erő diadalában.

- Vigh László nemcsak a munkatársi kapcsolatot tartja fontosnak, hanem a barátságok ápolását és a közösségekkel való kapcsolattartást is – mondta köszöntő beszédében Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. – Ettől válhat igazán erőssé a megye, hogy minden célunkban egy irányba húzunk és mindig számíthatunk egymásra. Az a szövetség, amiben mindannyian részt veszünk az elmúlt években és évtizedekben megmutatta az eredményét, az különösen szép, követendő példa, ahogy a megyeszékhely a vidékkel ilyen jó kapcsolatot ápol.

Ezután a Zala megyei közszereplőket vidám kolbásztöltés várta, amit Bali Zoltán Zalaegerszeg alpolgármestere és dr. Sifter Rózsa nyert meg, megelőzve dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének és Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárnak a kettősét. A harmadik helyen Horváth Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője és Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió ügyvezetője végzett.