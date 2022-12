Karácsony és szilveszter között sem maradtak rendezvény nélkül Gutorföldén, az Együtt Gutorföldéért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület hagyományos gasztroprogramjára ez alkalommal 14 csapat nevezett, a szabadtéri színpadnál kora délutántól szorgoskodtak a tűz körül az alkalmi szakácsok. A bográcsokban készült székelykáposzta, valamint csülkös-babos, vaddisznó húsból készült gombócos és paradicsomos toros káposzta is. A szervező egyesület húsos-babos-paradicsomos verziót főzött, mintegy 100 liter mennyiségben, ebből kínálták a fesztiválra érkező vendégeket. Az idei rendezvény a szervezők elmondása szerint csúcsot döntött a résztvevők számát tekintve, így nem csoda, hogy el is fogyott a falu káposztája, amellett, hogy a csapatok is kínálták főztjükkel a látogatókat. Az étkek mellé hagyományosan forralt bort is készítettek a csapatok.

A szervező egyesület tagjai a vendégeknek is főztek b-j Kozma Lászlóné, Fercsák Lászlóné, Bencze Ferenc

A fesztiválon első alkalommal támogatói jegyeket is osztottak, ez egyben tombola volt, a sorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára. Jótékonysági süteményvásár egészítette ki még a káposztafesztivál programját a helyi hölgyek jóvoltából. Az itt befolyt összeget a helyi óvoda javára ajánlották fel.

Az éjszakába nyúló remek hangulatú évzáró eseményen a helyi TMK Rock Band szolgáltatta a zenét, mellettük kora este a Gutorföldi Nóta- és Népdalkör tagjai is felléptek.