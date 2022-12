-Az Adni jó! elnevezésű karácsonyi adománygyűjtő akció már a második felhívásunk közösen a könyvtárral, a tavalyi könyvgyűjtő felhívást bővítettük ki - tájékoztatott Tánczosné Mánfai Csilla, a Napsugár Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat és Lapath Gabriella, a városi könyvtár vezetője.

- Adományozni lehetett játékot, iskolai, illetve higiéniai felszerelést, könyveket, ruhákat, tartós élelmiszert. Az akció november közepén kezdődött, egy hónapon át tartott. Elmondható, hogy nagy az adakozó kedv - emelte ki Tánczosné Mánfai Csilla - rengeteg dolog gyűlt össze.

Az akcióhoz a helyi Játékszer Játékbirodalom és az üzlet vezetője, Horváth Dániel is csatlakozott a családsegítő szolgálattal együttműködve, immár harmadik alkalommal segítette a gyűjtést és biztosított helyet a mások számára már feleslegessé vált, megunt, de még jó állapotú játékoknak, melyeket a családsegítők juttatnak el a rászorulókhoz.

A teljes Lenti járás területén feladatot ellátó családsegítő szolgálat munkatársai felmérték: Lentiben 35, Rédicsen és Pákán 15-15, Lovásziban és Csömödérben 20-20, Zalabaksán 10 család érintett, ennyi helyre kerül az adományokból a karácsonyi ünnepek előtti napokban.

A hónap elején börzét is tartottak a családsegítőnél, ahonnan a beérkezett ruhákat könyveket el tudták vinni az arra rászorulók. A könyvtárosok itt azzal segítettek, hogy korosztálynak megfelelően ajánlottak könyveket az érdeklődőknek. Több olyan családdal is találkoztak - tette hozzá Lapath Gabriella -, amelyek tavaly is részt vettek a hasonló börzén, és úgy látják, érdemes ezt a jövőben is folytatni.