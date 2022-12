Ha elmúlik karácsony… Egy korosztály – de inkább kettő – unva szeretett ünnepi dala ez a halványabban égő szeretetlángról, amelyre ha vigyázunk, nem alszik ki. Persze, a csodára – amely most angyalszárnyon, csendben szállt tovább – megint egy évet várni kell. Pedig három napig jók voltunk, sőt: emberségesek; Istenem, miért nem ilyen mindig a világ? Hamarosan érkezik a pezsgős szilveszter, de másnap (átvivén az értelmet is) – folytatni kell: a küzdelmet, a reménykedést. Mert lesz jobb, sőt: jobb lesz. A böjt után ugyanis mindig a feltámadás ünnepe jön. Persze, addig se feledjük: év végén van miért hálát adni, akár könnyes szemmel is. S akkor a szeretet lángja sem aludhat ki. Soha!