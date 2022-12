Vasárnap a negyedik gyertyát is meggyújtottuk az adventi koszorún, még néhány nap és itt a karácsony. A rohanó, elvárásokkal teli világban nehéz lecsendesedni ilyenkor, hiszen be kell hozni a munkahelyen a lemaradást, közben ajándékot beszerezni, vásárolni az ünnepi főzéshez, kitakarítani a lakást, boldognak lenni, és felkészülni lélekben, hogy a felfokozott hangulat okozta feszültség lehetőleg ne a karácsonyi vacsoránál törjön a felszínre. Az ünnepi készülődésre is igaz, hogy a kevesebb néha több – ne hajszoljuk a tökéletest, ne akarjunk mindenkinek megfelelni, az ünnep örömét ne a közösségi oldalra feltöltött családi fotóban mérjük. Igyekezzünk a lelkünkben megélni az év egyik legszebb ünnepét.