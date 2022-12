A közigazgatási szünetben nyitvatartó ügyfélszolgálatokról a NAV honlapján, az ügyfélszolgálat-keresőben tájékozódhat. A megyeszékhelyek központi ügyfélszolgálatai – Zalaegerszegen a Balatoni út 2. szám alatt – december 22. és január 6. között az alábbi időben tartanak nyitva: december 22-én, valamint december 27–29. és január 2–5. között 8:30-tól 16 óráig, míg december 23–26., továbbá december 30. és január 1. között, illetve január 6-án zárva lesznek, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság.

Az igazgatási szünet alatt zárva lesz tehát Zalaegerszegen a Mikes Kelemen utca 2. szám alatt működő ügyfélszolgálat, valamint a nagykanizsai (Fő u. 21.), a keszthelyi (Kossuth u. 42.), a zalaszentgróti (Csány u. 2.), a lenti (Zrínyi u. 4.) és a letenyei (Szabadság tér 3.) is.

Regisztrációs adóval kapcsolatos ügyintézés és vámügyintézés december 22. és január 6. között Zalaegerszegen, a Balatoni út 2. szám alatti ügyfélszolgálaton a következő időben lehetséges: december 22., 27-29., január 2-5.: 7:45 – 16:15, december 23., 30. és január 6.: 7:45 – 13:15.

Vámügyintézés Nagykanizsán, a Vámudvar I. Garay utca 21-ben: december 22-23., december 27-30., január 2-6.: 8:00 – 18:00.

A sármelléki repülőtér december 22. és január 6. között minden nap nyitva lesz az üzemeltető által meghirdetett időtartamban, derül ki a NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága tájékoztatójából.

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy az adóügyek elektronikusan is intézhetők, aki teheti, válassza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat. A NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon, a szokásos nyitvatartási időben hívható.